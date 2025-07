Grosicki wróci do reprezentacji Polski? Urban przemówił na konferencji

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki ponownie zagra w reprezentacji?

Kamil Grosicki w czerwcu zakończył reprezentacyjną karierę w spotkaniu towarzyskim z Mołdawią. Jednak po porażce z Finlandią w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026 i zwolnieniu Michała Probierza 37-latek zadeklarował, że jest otwarty na powrót do kadry. Skrzydłowy Pogoni Szczecin uważa, że drużyna potrzebuje doświadczonych zawodników i dlatego chce jej pomóc.

O tę sytuację na konferencji prasowej został zapytany nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban. Wygląda na to, że trener nie zamknął Grosickiemu drzwi do powrotu.

– Słyszałem o tym, że Kamil w dalszym ciągu jest chętny do gry. Szczerze mówiąc, nie wiem czemu tak szybko chciał żegnać się z reprezentacją. Zawsze można zrobić to później. Nie jest to łatwa sytuacja, bo żegnamy kogoś, ale za chwilę wraca. Z drugiej strony „Grosik” jeszcze w tamtym roku był najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie. Mówimy o kimś, kto naprawdę się wyróżnia. Ja mam duży problem jeśli chodzi o obsadzenie tej pozycji, na której gra. Nie wahałbym się powiedzieć „Kamil, jesteś gotowy?”. Czasami ktoś coś zrobi za szybko, a przecież są zawodnicy, którzy grają w jego wieku naprawdę na bardzo wysokim poziomie, tak jak to robi Kamil przynajmniej w naszej Ekstraklasie – stwierdził Urban.

Grosicki w poprzednim sezonie rozegrał 39 spotkań, rozgrywając łącznie 3270 minut. Strzelił w nich dziesięć bramek oraz zanotował piętnaście asyst. W reprezentacji Polski zadebiutował w 2008 roku i rozegrał 95 meczów, w których strzelił siedemnaście goli i zaliczył 24 asysty.

