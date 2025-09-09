Francja mogła zaliczyć wpadkę, ale w samej końcówce meczu z Islandią została uratowana przez VAR. Ronaldo trafił do siatki w starciu z Węgrami, natomiast Anglia zdemolowała Serbię. Tak we wtorek zaprezentowali się giganci.

Associated Press/ Almy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo (Węgry - Portugalia)

Francja odetchnęła z ulgą. Ronaldo ma gola, Anglia rozbiła Serbię

We wtorkowej odsłonie kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026 obejrzeliśmy pojedynki z udziałem trzech europejskich gigantów. Francja na Parc des Princes podejmowała Islandię, Portugalia o punkty walczyła z Węgrami w Budapeszcie, natomiast Anglia w Belgradzie mierzyła się z Serbią.

Islandia nie zamierzała oddać pola rywalom. W 21. minucie Mike Maignan musiał sięgać do siatki po strzale Andriego Gudjohnsena. Trójkolorowi wyrównali jeszcze przed przerwą. W 45. minucie Kylian Mbappe wykorzystał rzut karny. Natomiast w 62. minucie gwiazdor Realu Madryt celnie dogrywał do Bradleya Barcoli i Francja wyszła na prowadzenie.

Jednak pięć minut później Aurélien Tchouaméni popełnił niepotrzebny faul i obejrzał czerwoną kartkę. Goście zawzięcie walczyli o remis, a w 88. minucie Gudjohnsen cieszył się z drugiego gola. Niestety dla Islandczyków, tylko przez chwilę. VAR uratował Les Bleus – sędzia dopatrzył się przewinienia i anulował to trafienie. Francja ostatecznie wygrała 2:1.

Francja – Islandia 2:1 (1:1)

Mbappe 45′, Barcola 62′ – Gudjohnsen 21′

Portugalia także nie bez wysiłku, ale zdołała pokonać Węgry. W 21. minucie Barnabas Varga strzałem głową pokonał Diogo Coste. Kwadrans później Os Navegadores odpowiedzieli – Bernardo Silva skorzystał z podania Joao Cancelo. W 58. minucie goście wyszli na prowadzenie. Cristiano Ronaldo pewnie wykonał jedenastkę i nie dał szans Balazsowi Tothowi. Ekipa Marco Rossiego nie dała za wygraną i w 84. minucie Varga, znowu po główce, drugi raz zaskoczył Costę. Jednak zaledwie dwie minuty później Cancelo uderzeniem zza pola karnego zapewnił trzy punkty podopiecznym Roberto Martineza.

Węgry – Portugalia 2:3 (1:1)

Varga 21′, 84′ – B. Silva 36′, Ronaldo 58′, Cancelo 86′

Najmniejsze problemy ze swoim rywalem miała Anglia. Do przerwy Synowie Albionu prowadzili 2:0 po golach Harry’ego Kane’a i Noniego Madueke. W 52. minucie wynik podwyższył Ezri Konsa, natomiast w 72. minucie Serbia postanowiła ułatwić zadaniem swoim przeciwnikom – czerwoną kartkę obejrzał Nikola Milenković. Goście grający w przewadze zdobyli jeszcze dwie bramki – w 75. minucie do siatki trafił Marc Guehi, natomiast w 90. minucie jedenastkę wykorzystał Marcus Rashford.

Serbia – Anglia 0:5 (0:2)

Kane 33′, Maudeke 35′, Konsa 52′, Guehi 75′, Rashford 90′