Francja uratowana przez sędziego. Ronaldo nie zawiódł, Anglia demoluje

23:13, 9. września 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Francja mogła zaliczyć wpadkę, ale w samej końcówce meczu z Islandią została uratowana przez VAR. Ronaldo trafił do siatki w starciu z Węgrami, natomiast Anglia zdemolowała Serbię. Tak we wtorek zaprezentowali się giganci.

Cristiano Ronaldo (Węgry - Portugalia)
Obserwuj nas w
Associated Press/ Almy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo (Węgry - Portugalia)

Francja odetchnęła z ulgą. Ronaldo ma gola, Anglia rozbiła Serbię

We wtorkowej odsłonie kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026 obejrzeliśmy pojedynki z udziałem trzech europejskich gigantów. Francja na Parc des Princes podejmowała Islandię, Portugalia o punkty walczyła z Węgrami w Budapeszcie, natomiast Anglia w Belgradzie mierzyła się z Serbią.

Islandia nie zamierzała oddać pola rywalom. W 21. minucie Mike Maignan musiał sięgać do siatki po strzale Andriego Gudjohnsena. Trójkolorowi wyrównali jeszcze przed przerwą. W 45. minucie Kylian Mbappe wykorzystał rzut karny. Natomiast w 62. minucie gwiazdor Realu Madryt celnie dogrywał do Bradleya Barcoli i Francja wyszła na prowadzenie.

Jednak pięć minut później Aurélien Tchouaméni popełnił niepotrzebny faul i obejrzał czerwoną kartkę. Goście zawzięcie walczyli o remis, a w 88. minucie Gudjohnsen cieszył się z drugiego gola. Niestety dla Islandczyków, tylko przez chwilę. VAR uratował Les Bleus – sędzia dopatrzył się przewinienia i anulował to trafienie. Francja ostatecznie wygrała 2:1.

Francja – Islandia 2:1 (1:1)

Mbappe 45′, Barcola 62′ – Gudjohnsen 21′

Portugalia także nie bez wysiłku, ale zdołała pokonać Węgry. W 21. minucie Barnabas Varga strzałem głową pokonał Diogo Coste. Kwadrans później Os Navegadores odpowiedzieli – Bernardo Silva skorzystał z podania Joao Cancelo. W 58. minucie goście wyszli na prowadzenie. Cristiano Ronaldo pewnie wykonał jedenastkę i nie dał szans Balazsowi Tothowi. Ekipa Marco Rossiego nie dała za wygraną i w 84. minucie Varga, znowu po główce, drugi raz zaskoczył Costę. Jednak zaledwie dwie minuty później Cancelo uderzeniem zza pola karnego zapewnił trzy punkty podopiecznym Roberto Martineza.

Węgry – Portugalia 2:3 (1:1)

Varga 21′, 84′ – B. Silva 36′, Ronaldo 58′, Cancelo 86′

Najmniejsze problemy ze swoim rywalem miała Anglia. Do przerwy Synowie Albionu prowadzili 2:0 po golach Harry’ego Kane’a i Noniego Madueke. W 52. minucie wynik podwyższył Ezri Konsa, natomiast w 72. minucie Serbia postanowiła ułatwić zadaniem swoim przeciwnikom – czerwoną kartkę obejrzał Nikola Milenković. Goście grający w przewadze zdobyli jeszcze dwie bramki – w 75. minucie do siatki trafił Marc Guehi, natomiast w 90. minucie jedenastkę wykorzystał Marcus Rashford.

Serbia – Anglia 0:5 (0:2)

Kane 33′, Maudeke 35′, Konsa 52′, Guehi 75′, Rashford 90′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Mbappe zaoferował Realowi hitowy transfer. Perez dał zielone światło!
Robert Lewandowski
Lewandowski dogonił Messiego! Przed nim tylko Ronaldo
Kylian Mbappe
Gigant zgłosił się po Mbappe! Gwiazdor wyjawił nazwę klubu