Wpadka Portugalii! Anglicy i Hiszpanie dali solidną lekcję futbolu

We wtorek odbyły się ostatnie październikowe spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Tego dnia zobaczyliśmy w akcji m.in. Hiszpanię czy też Anglię. Przedstawiamy komplet wtorkowych wyników.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Anglii

Eliminacji mistrzostw świata: wyniki wtorkowych spotkań

Eliminacje do mistrzostw świata wchodzą w decydującą fazę, a każda kolejna seria spotkań może przesądzić o losach awansu wielu reprezentacji. Podczas październikowego zgrupowania nie brakowało niespodzianek i sensacyjnych wyników, które wywróciły układ tabel w kilku grupach. We wtorek kibice mogli śledzić w akcji największe piłkarskie potęgi. Na boisko wyszli m.in. Hiszpanie, Anglicy oraz Włosi. Emocji nie brakowało, a niektóre rozstrzygnięcia mogą mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o mundial.

Mistrzowie Europy we wtorkowy wieczór mierzyli się przed własną publicznością z Bułgarią. Podopiecnzi Luisa de la Fuente byli zdecydowanymi faworytami i wywiązali się z tego zadania w 100%. Hiszpanie odnieśli pewne zwycięstwo rezultatem 4:0, nie dając rywalowi na zbyt wiele.

Anglia z kolei podejmowała na wyjeździe Łotwę. Synowie Albionu nie dali jak najmniejszych szans rywalowi. Mecz zakończył się wynikiem 5:0. A kluczowym zawodnikiem tej rywalizacji okazał się Harry Kane, autor dwóch trafień.

Największe męczarnie z faworytów tego dnia przeżyli Włosi. Drużyna Gennaro Gattuso podejmowała Izrael. Azzurri musieli się ostro namęczyć, aby sięgnąć po upragnione trzy punkty. Ostatecznie udało im się wygrać rezultatem 3:0. Bohaterem rywalizacji okazał się Matteo Retegui, który strzelił dwa gole.

Największą niespodzianką okazał się występ Portugalii. Mistrzowie Europy z 2016 roku podejmowali przed własną publicznością Węgrów. Przez większą część meczu prowadzili podopieczni Roberto Martineza, ale w końcówce do wyrównania doprowadził Dominik Szoboszlai. Rywalizacja tym samym zakończyła się remisem 2:2.

Wyniki wtorkowych spotkań w eliminacjach do mistrzostw świata

Estonia – Mołdawia 1:1

Andora – Serbia 1:3

Hiszpania – Bułgaria 4:0

Irlandia – Armenia 1:0

Łotwa – Anglia 0:5

Portugalia – Węgry 2:2

Turcja – Gruzja 4:1

Włochy – Izrael 3:0