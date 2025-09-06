Cristiano Ronaldo się nie zatrzymuje. Dublet legendy [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia pokonała Armenię. Dwa gole Cristiano Ronaldo

W sobotni wieczór na Vazgen Sargsyan Republican Stadium odbyło się spotkanie pomiędzy Armenią a Portugalią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Zdecydowanym faworytem tej potyczki byli prowadzeni przez Roberto Martineza goście, co później potwierdziło się na murawie. Portugalczycy od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego dominowali nad Armeńczykami i odnieśli bardzo pewne zwycięstwo 5:0.

Już w 10. minucie wynik meczu otworzył Joao Felix, który otrzymał dobre dogranie od swojego imiennika – Joao Cancelo – a następnie pokonał bramkarza gospodarzy. Zaledwie jedenaście minut później na listę strzelców wpisał się niezawodny Cristiano Ronaldo, wykorzystując świetne podanie od Pedro Neto. W 32. minucie sam Cancelo podwyższył na 3:0, finalizując zespołową akcję i praktycznie zamykając rywalizację jeszcze przed przerwą.

Druga połowa rozpoczęła się od kolejnego mocnego ciosu. Już w 46. minucie Cristiano Ronaldo po raz drugi trafił do siatki. 40-letni napastnik popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu, a jego gol był ozdobą dzisiejszego spotkania. Rezultat meczu w 61. minucie ustalił Joao Felix, kompletując tym samym dublet. Ostatecznie Portugalia pokonała Armenię 5:0, dzięki czemu jest liderem swojej grupy. Gospodarze starali się odpowiadać kontratakami, jednak różnica jakości piłkarskiej była widoczna. Goście nie dali im bowiem żadnych szans.

Armenia – Portugalia 0:5 (0:3)

0:1 Joao Felix 10′

0:2 Cristiano Ronaldo 21′

0:3 Joao Cancelo 32′

0:4 Cristiano Ronaldo 46′

0:5 Joao Felix 61′

Cristiano Ronaldo z 941. golem w karierze 🚀 Portugalia prowadzi 2:0 z Armenią!



📺 Polsat Sport 1 i Polsat Box Go! pic.twitter.com/jgPrpmSZyp — Polsat Sport (@polsatsport) September 6, 2025