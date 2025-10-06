Cannavaro wraca do trenowania. Poleci na mistrzostwa świata

Fabio Cannavaro selekcjonerem reprezentacji Uzbekistan
Fabio Cannavaro został nowym selekcjonerem reprezentacji Uzbekistanu – poinformowano na oficjalnej stronie tamtejszego związku piłki nożnej. 52-letni Włoch w poniedziałkowe popołudnie podpisał kontrakt z federacją, jednak szczegóły porozumienia nie zostały ujawnione. Urodzony w Neapolu szkoleniowiec poprowadzi drużynę z Azji podczas przyszłorocznych mistrzostw świata, do których reprezentacja Uzbekistanu już zapewniła sobie awans. Debiut na imprezie tej rangi będzie historycznym momentem dla futbolu w Taszkencie, a zatrudnienie tak uznanego nazwiska to krok w stronę dalszego rozwoju.
Przed Cannavaro stoi spore wyzwanie – osiągnąć jak najlepszy wynik na mundialu 2026, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. 52-latek, który pozostawał bez zatrudnienia od kwietnia tego roku, ma bogate doświadczenie trenerskie. W swoim CV posiada takie kluby jak Dinamo Zagrzeb, Udinese Calcio, Benevento Calcio, Guangzhou Evergrande czy Al-Nassr. W przeszłości tymczasowo prowadził również reprezentację Chin, co daje mu już pewne obycie z pracą w strukturach drużyny narodowej. Uzbeccy kibice liczą, że jego wiedza i autorytet pozwolą drużynie zaskoczyć faworytów.
Na razie Fabio Cannavaro może jednak pochwalić się zdecydowanie większym dorobkiem jako piłkarz. Legendarny Włoch, który przez lata grał na pozycji środkowego obrońcy, jest uznawany za jednego z najlepszych stoperów w historii futbolu. Były gwiazdor między innymi Juventusu i Realu Madryt sięgnął po Złotą Piłkę oraz mistrzostwo świata w 2006 roku, będąc kapitanem triumfującej reprezentacji Włoch. Już niedługo, po dwóch dekadach od tamtych sukcesów, Cannavaro poleci na mundial w nowej roli – jako selekcjoner reprezentacji Uzbekistanu – która marzy o udanym debiucie na tej imprezie.