Cannavaro wraca do trenowania. Poleci na mistrzostwa świata

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro selekcjonerem reprezentacji Uzbekistan

Fabio Cannavaro został nowym selekcjonerem reprezentacji Uzbekistanu – poinformowano na oficjalnej stronie tamtejszego związku piłki nożnej. 52-letni Włoch w poniedziałkowe popołudnie podpisał kontrakt z federacją, jednak szczegóły porozumienia nie zostały ujawnione. Urodzony w Neapolu szkoleniowiec poprowadzi drużynę z Azji podczas przyszłorocznych mistrzostw świata, do których reprezentacja Uzbekistanu już zapewniła sobie awans. Debiut na imprezie tej rangi będzie historycznym momentem dla futbolu w Taszkencie, a zatrudnienie tak uznanego nazwiska to krok w stronę dalszego rozwoju.

Przed Cannavaro stoi spore wyzwanie – osiągnąć jak najlepszy wynik na mundialu 2026, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. 52-latek, który pozostawał bez zatrudnienia od kwietnia tego roku, ma bogate doświadczenie trenerskie. W swoim CV posiada takie kluby jak Dinamo Zagrzeb, Udinese Calcio, Benevento Calcio, Guangzhou Evergrande czy Al-Nassr. W przeszłości tymczasowo prowadził również reprezentację Chin, co daje mu już pewne obycie z pracą w strukturach drużyny narodowej. Uzbeccy kibice liczą, że jego wiedza i autorytet pozwolą drużynie zaskoczyć faworytów.

🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!



The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0 — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025

Na razie Fabio Cannavaro może jednak pochwalić się zdecydowanie większym dorobkiem jako piłkarz. Legendarny Włoch, który przez lata grał na pozycji środkowego obrońcy, jest uznawany za jednego z najlepszych stoperów w historii futbolu. Były gwiazdor między innymi Juventusu i Realu Madryt sięgnął po Złotą Piłkę oraz mistrzostwo świata w 2006 roku, będąc kapitanem triumfującej reprezentacji Włoch. Już niedługo, po dwóch dekadach od tamtych sukcesów, Cannavaro poleci na mundial w nowej roli – jako selekcjoner reprezentacji Uzbekistanu – która marzy o udanym debiucie na tej imprezie.