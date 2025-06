SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Gianni De Biasi kandydatem Zbigniewa Bońka na selekcjonera

Reprezentacja Polski aktualnie pozostaje bez selekcjonera. Kilka dni temu ze stanowiska zrezygnował Michał Probierz. W mediach od razu po oficjalnym komunikacie rozpoczęto dyskusje na temat przyszłego trenera Biało-Czerwonych. Opcji jest co najmniej kilka, ponieważ do PZPN zgłosił się m.in. Nenad Bjelica. Z kolei Cezary Kulesza wskazał czterech kandydatów z Polski.

Swoje przemyślenia ws. nowego selekcjonera reprezentacji Polski ma także Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej był gościem programu „Pogadajmy o piłce” na kanale Meczyki.pl. Jego zdaniem szansę na pracę z kadrą powinien otrzymać Gianni De Biasi.

Zobacz wideo: Zmiana selekcjonera reprezentacji Polski nic nie da

– Jak ja powiem jakieś nazwisko, to wiadomo, że on na pewno nie zostanie selekcjonerem. Dzisiaj jest wolny Gianii De Biasi. To jest facet, który ma doświadczenie. Jakich reprezentacji nie prowadził, to zawsze robił to pozytywnie. Nie jest megalomanem, nie chce mieć dwudziestu pięciu ludzi w sztabie. Jest konkretny. Jest dobry – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z serwisem Meczyki.pl.

Gianni De Biasi aktualnie pozostaje bez pracy. Natomiast w przeszłości był zatrudniony w roli selekcjonera Albanii czy Azerbejdżanu. Z tą pierwszą drużyną awansował na Euro 2016, gdzie zajął 3. miejsce w grupie, wygrywając jedno spotkanie. W swoim CV ma również pracę z takimi klubami jak Torino, Udinese, Alaves, Brescia czy Levante.