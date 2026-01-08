Wielkie emocje w Superpucharze Francji. Rzuty karne zdecydowały [WIDEO]

PSG pokonało Olympique Marsylia w serii rzutów karnych w meczu o Superpuchar Francji. Bohaterem paryżan został Goncalo Ramos.

Terry Edmond / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Superpuchar Francji dla PSG

Paris Saint-Germain w czwartkowy wieczór zmierzyło się z Olympique Marsylia w meczu o Superpuchar Francji. Spotkanie rozegrano na neutralnym terenie w Kuwejcie. W zespole Luisa Enrique zabrakło m.in. Achrafa Hakimiego oraz Ibrahima Mbaye, którzy przebywają na Pucharze Narodów Afryki.

Dobrą informacją dla hiszpańskiego szkoleniowca jest rosnąca forma Ousmane’a Dembele. Francuski skrzydłowy potwierdził wysoką dyspozycję, zdobywając gole w dwóch poprzednich spotkaniach. W Ligue 1 PSG zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, tracąc zaledwie punkt do lidera – RC Lens. Z kolei ekipa z Marsylii prezentuje się bardzo solidnie w obecnym sezonie i plasuje się na trzeciej pozycji w lidze.

Już w 13. minucie spotkania PSG objęło prowadzenie po koszmarnym wyprowadzeniu piłki przez zespół Roberto De Zerbiego. Vitinha podaniem uruchomił Dembele, a skrzydłowy lobem pokonał Gerenimo Rulliego, który nie miał szans na skuteczną interwencję. Paryżanie utrzymali korzystny wynik do przerwy, choć po obu stronach nie brakowało groźnych sytuacji podbramkowych.

𝐎𝐔𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄𝐋𝐄 𝐑𝐎𝐙𝐏𝐎𝐂𝐙𝐘𝐍𝐀 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐀𝐍𝐈𝐄 ⚽🔥



PSG wykorzystuje pomieszanie z poplątaniem w defensywie OM! 💥 #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/jT7RG0u171 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 8, 2026

W 76. minucie do wyrównania doprowadził Mason Greenwood, który nie pomylił się z jedenastu metrów. Dla 24-letniego Anglika było to już 16. trafienie w obecnym sezonie na wszystkich frontach. W 87. minucie pechową interwencją popisał się Willian Pacho, który wpakował futbolówkę do własnej bramki.

𝐃𝐑𝐀𝐌𝐀𝐓 𝐏𝐒𝐆! 😱



Marsylia przegrywała 0:1, ale odmieniła losy meczu i jest o krok od zdobycia Superpucharu Francji! 🔥 Nie tak miało to wyglądać w paryskich szeregach… 😬 #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/TibyjNE4Y2 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 8, 2026

W doliczonym czasie gry paryżan uratował Goncalo Ramos, który z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki, doprowadzając tym samym do serii rzutów karnych. PSG ani razu nie pomyliło się w konkursie jedenastek, a rywale pomylili się dwukrotnie i paryżanie sięgnęli po trofeum.

𝐔𝐑𝐀𝐓𝐎𝐖𝐀𝐋𝐈 𝐓𝐎! 🚨



Gonçalo Ramos trafia do siatki i PSG jednak pozostaje w grze! 🤯 Za chwilę rzuty karne! 🎯 #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/dcFD0mAIoU — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 8, 2026

PSG – Olympique Marsylia 2:2 (1:0) k. 4:1

1:0 Ousmane Dembele 13′

1:1 Mason Greenwood 76′ (k)

1:2 Willian Pacho (sam) 87′

2:2 Goncalo Ramos 90+5′