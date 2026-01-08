Wielkie emocje w Superpucharze Francji. Rzuty karne zdecydowały [WIDEO]

Superpuchar Francji dla PSG
Paris Saint-Germain w czwartkowy wieczór zmierzyło się z Olympique Marsylia w meczu o Superpuchar Francji. Spotkanie rozegrano na neutralnym terenie w Kuwejcie. W zespole Luisa Enrique zabrakło m.in. Achrafa Hakimiego oraz Ibrahima Mbaye, którzy przebywają na Pucharze Narodów Afryki.
Dobrą informacją dla hiszpańskiego szkoleniowca jest rosnąca forma Ousmane’a Dembele. Francuski skrzydłowy potwierdził wysoką dyspozycję, zdobywając gole w dwóch poprzednich spotkaniach. W Ligue 1 PSG zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, tracąc zaledwie punkt do lidera – RC Lens. Z kolei ekipa z Marsylii prezentuje się bardzo solidnie w obecnym sezonie i plasuje się na trzeciej pozycji w lidze.
Już w 13. minucie spotkania PSG objęło prowadzenie po koszmarnym wyprowadzeniu piłki przez zespół Roberto De Zerbiego. Vitinha podaniem uruchomił Dembele, a skrzydłowy lobem pokonał Gerenimo Rulliego, który nie miał szans na skuteczną interwencję. Paryżanie utrzymali korzystny wynik do przerwy, choć po obu stronach nie brakowało groźnych sytuacji podbramkowych.
W 76. minucie do wyrównania doprowadził Mason Greenwood, który nie pomylił się z jedenastu metrów. Dla 24-letniego Anglika było to już 16. trafienie w obecnym sezonie na wszystkich frontach. W 87. minucie pechową interwencją popisał się Willian Pacho, który wpakował futbolówkę do własnej bramki.
W doliczonym czasie gry paryżan uratował Goncalo Ramos, który z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki, doprowadzając tym samym do serii rzutów karnych. PSG ani razu nie pomyliło się w konkursie jedenastek, a rywale pomylili się dwukrotnie i paryżanie sięgnęli po trofeum.
PSG – Olympique Marsylia 2:2 (1:0) k. 4:1
1:0 Ousmane Dembele 13′
1:1 Mason Greenwood 76′ (k)
1:2 Willian Pacho (sam) 87′
2:2 Goncalo Ramos 90+5′