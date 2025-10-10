Monaco zmienia szkoleniowca
Jak Monaco prezentuje się w obecnym sezonie? Cztery zwycięstwa, dwie porażki i remis w Ligue 1, co daje 5. miejsce. Natomiast w Lidze Mistrzów Les Rouge et Blanc musieli uznać wyższość Club Brugge (1:4) i podzielili się punktami z Manchesterem City. Adi Hütter został zwolniony po serii trzech meczów bez wygranej. Czy były opiekun Eintrachtu Frankfurt zasłużył na taką decyzję?
– AS Monaco ogłasza odejście Adiego Hüttera. Klub pragnie podziękować Adiemu i jego personelowi za wykonaną pracę, za zaangażowanie w AS Monaco i życzyć im wszystkiego najlepszego na przyszłość – tak brzmi oficjalny komunikat klubu.
Austriak pracował w Księstwie od lipca 2023 roku i poprowadził Monaco w 93 spotkaniach. Jego bilans to 49 zwycięstw, 18 remisów i 26 porażek. W pierwszym sezonie 55-latek zajął trzecią lokatę w Ligue 1 i dotarł do 1/16 finału Ligi Mistrzów. Z kolei w Pucharze Francji odpadł na etapie 6. rundy.
Następcą Hüttera ma zostać Sébastien Pocognoli, obecny szkoleniowiec Royale Union Saint-Gilloise.