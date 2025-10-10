Monaco, zgodnie z oczekiwaniami, postanowiło zakończyć współpracę z dotychczasowym szkoleniowcem. Adi Hütter odchodzi z Księstwa. Następca jest już właściwie znany.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Adi Hutter

Monaco zmienia szkoleniowca

Jak Monaco prezentuje się w obecnym sezonie? Cztery zwycięstwa, dwie porażki i remis w Ligue 1, co daje 5. miejsce. Natomiast w Lidze Mistrzów Les Rouge et Blanc musieli uznać wyższość Club Brugge (1:4) i podzielili się punktami z Manchesterem City. Adi Hütter został zwolniony po serii trzech meczów bez wygranej. Czy były opiekun Eintrachtu Frankfurt zasłużył na taką decyzję?

– AS Monaco ogłasza odejście Adiego Hüttera. Klub pragnie podziękować Adiemu i jego personelowi za wykonaną pracę, za zaangażowanie w AS Monaco i życzyć im wszystkiego najlepszego na przyszłość – tak brzmi oficjalny komunikat klubu.

L’AS Monaco annonce le départ d’Adi Hütter.



Le Club souhaite remercier Adi et son staff pour le travail accompli, pour leur engagement avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 10, 2025

Austriak pracował w Księstwie od lipca 2023 roku i poprowadził Monaco w 93 spotkaniach. Jego bilans to 49 zwycięstw, 18 remisów i 26 porażek. W pierwszym sezonie 55-latek zajął trzecią lokatę w Ligue 1 i dotarł do 1/16 finału Ligi Mistrzów. Z kolei w Pucharze Francji odpadł na etapie 6. rundy.

Następcą Hüttera ma zostać Sébastien Pocognoli, obecny szkoleniowiec Royale Union Saint-Gilloise.