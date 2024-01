Francesco Farioli to trener Nicei, w której występuje Marcin Bułka. Włoch notuje dobre rezultaty z klubem i już jest łączony z klubami Serie A.

IMAGO / Norbert Scanella Na zdjęciu: Francesco Farioli

OGC Nice notuje bardzo dobre wyniki

Francesco Farioli jest łączony z Serie A

Trener przekonuje coraz większe kluby

Francesco Farioli skomentował swoją przyszłość

OGC Nice, klub Marcina Bułki, zajmuje obecnie 2. miejsce w Ligue 1. Drużyna wyróżnia się przede wszystkim solidną defensywą, która straciła najmniej bramek w stawce. Duża w tym rola Francesco Farioliego, trenera zespołu.

Farioli to 34-letni szkoleniowiec, który swoimi mały sukcesami zwrócił uwagę większych klubów. Włoch postanowił odnieść się do krążących wokół niego plotek. Przyznał, że jest to dla niego bardzo miłe, ponieważ w ten sposób doceniono jego pracę. Na dodatek nie wyklucza przenosin w najbliższym czasie.

– Zawsze powtarzam, że przyszłość jest przyszłością. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w Nicei, biorąc pod uwagę to, co robimy i wiele rzeczy, które będziemy musieli zrobić. Plotki z pewnością cieszą – powiedział Farioli.