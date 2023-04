PressFocus Na zdjęciu: Renato Sanches

Renato Sanches zabiera głos w sprawie

Portugalczyk jest niezadowolony z czasu spędzonego na boisku

Opuści latem stolicę Francji?

Renato Sanches opuści Paryż?

Renato Sanches nie tak dawno zabrał głos na temat swojej postawy oraz roli w zespole po kontuzji. Zawodnik mocno skarży się na małą liczbę minut rozegranych w koszulce Paris Saint-Germain. Wraz z przyjściem do klubu z Christophe Galtierem miał odgrywać tutaj kluczową rolę, ale sytuacja jest skomplikowana, niczym kilka lat temu w Bayernie Monachium.

– Wracam po kontuzji i jest to jak zawsze nieco skomplikowany proces. Ciężko jest mi wejść aktualnie w rytm meczowy, ponieważ po urazie wszystko jest trudniejsze, szczególnie w momencie, w którym pauzowałem dłużej. Jestem nieco sfrustrowany tą sytuacją, czuję się dobrze i chce grać nieco więcej. Trener wybiera zespół do gry, ale ja nie jestem zadowolony z powodu braku gry. Ciężko mi to akceptować, ale szanuję trenera i jego decyzję. Ja mogę tylko dawać z siebie wszystko, co mam, by grać w klubie – mówił pomocnik PSG.

Wychowanek Benfiki rozegrał w tym sezonie 22 spotkania w koszulce paryskiego klubu. Jak donosi dziennik “L’Equipe”, Sanches jest jednak mocno sfrustrowany swoją pozycją w drużynie i bardzo możliwe, że opuści latem stolicę Francji. Podobnie jak rok temu, zawodnikowi przygląda się Milan.

