PSG wściekłe po kontuzji Dembele. Zrzucili winę na Deschampsa

Ousmane Dembele doznał kontuzji w meczu Ukraina - Francja. Paris Saint-Germain jest wściekłe na sztab "Trójkolorowych". Według RMC Sport prosili Didiera Deschampsa, aby dał mu odpocząć.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG prosiło, aby Dembele nie grał – piszą francuskie media

Reprezentacja Francji na start eliminacji Mistrzostw Świata 2026 zawitała do Wrocławia, aby zmierzyć się z Ukrainą. Trójkolorowi bez problemów zdobyli komplet punktów, wygrywając (2:0). Niestety zwycięstwo zostało okupione kontuzją kluczowego zawodnika. Ousmane Dembele, który pojawił się na boisku w drugiej połowie, musiał przedwcześnie zakończyć mecz z powodu urazu.

Według najnowszych informacji Demebele wypadnie z gry na okres sześciu tygodni. Oznacza to, że nie zagra m.in. w spotkaniu z Atalantą oraz Olympique Marsylią. Pod znakiem zapytania jest również hit Ligi Mistrzów, w którym zagrają z FC Barceloną.

Na zaistniałą sytuację wściekłe jest Paris Saint-Germain. Według francuskiego portalu RMC Sport paryżanie są źli na sztab szkoleniowy reprezentacji Francji, ponieważ wyraźnie prosili Didiera Deschampsa o to, żeby Dembele odpoczął w starciu z Ukrainą.

„Nie poprawi to relacji pomiędzy sztabem „Trójkolorowych” a PSG. W paryskim klubie panuje rozgoryczenie po ogłoszeniu tak długiej absencji skrzydłowego. Stołeczny klub twierdzi, że prosił, by Dembélé nie grał, biorąc pod uwagę jego zmęczenie. W Paryżu uważa się, że sztab reprezentacji Francji zignorował te zalecenia, wystawiając byłego zawodnika Rennes już w pierwszym meczu z Ukrainą, zamiast poczekać do wtorkowego spotkania z Islandią” – czytamy na łamach RMC Sport

Jak dotąd Dembele w sezonie 2025/2026 zagrał w 4 meczach, w których zdobył 2 gole i zanotował 2 asysty.