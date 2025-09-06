PSG straciło gwiazdę. Skrzydłowy nie zagra w hicie Ligi Mistrzów

Paris Saint-Germain przez sześć tygodni nie skorzysta z usług Ousmane'a Dembele - poinformował Fabrice Hawkins z "RMC Sport". Francuz nabawił się urazu mięśniowego.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Poważny cios dla PSG! Ousmane Dembele kontuzjowany

Paris Saint-Germain w zeszłym sezonie sięgnęło po Ligę Mistrzów pierwszy raz w historii. Również na poziomie Ligue 1 nie miało sobie równych, zdobywając 13. mistrzostwo Francji. Obecny sezon piłkarze Luisa Enrique rozpoczęli od kompletu punktów i obecnie zajmują fotel lidera.

Fatalne wieści napłynęły z obozu reprezentacji Francji. W piątkowym meczu eliminacji mistrzostw świata Francja pokonała Ukrainę (2:0) we Wrocławiu. Na początku drugiej połowy na boisku pojawił się Ousmane Dembele, ale z powodu urazu mięśniowego musiał opuścić plac gry w 81. minucie. Zastąpił go Hugo Ekitike, który latem dołączył do Liverpoolu z Eintrachtu Frankfurt za 95 mln euro.

Według Fabrice’a Hawkinsa z „RMC Sport”, 28-letni skrzydłowy nabawił się kontuzji, która wykluczy go z gry na około sześć tygodni. W konsekwencji Dembele nie wystąpi w pierwszym meczu Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo (17 września), ani w hitowym starciu Ligue 1 z Olympique Marsylia (21 września).

Co więcej, wszystko wskazuje na to, że Francuz będzie również wyłączony ze szlagierowego Ligi Mistrzów z Barceloną 1 października na Camp Nou. To spory cios dla PSG, które będzie musiało radzić sobie bez swojej gwiazdy u progu rozgrywek. W bieżącym sezonie Dembele rozegrał cztery mecze, w których zdobył dwie bramki i dorzucił dwie asysty.