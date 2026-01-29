PSG rozpoczęło rozmowy z Enrique. Gigant chce docenić trenera

Paris Saint-Germain rozpoczęło negocjacje z Luisem Enrique w sprawie przedłużenia jego kontraktu - informuje "Le Parisien". Obecna umowa hiszpańskiego szkoleniowca w paryskim klubie obowiązuje do 2027 roku.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Luis Enrique może zostać w Paryżu dłużej

Paris Saint-Germain sięgnęło w ubiegłym sezonie po historyczne trofeum Ligi Mistrzów, pewnie pokonując Inter Mediolan (5:0) w finale rozegranym w Monachium. Za znakomite wyniki drużyny odpowiada Luis Enrique, który prowadzi klub od 2023 roku.

Niemal dokładnie rok temu 55-letni Hiszpan przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku. Według najnowszych informacji „Le Parisien”, rozpoczęto już rozmowy w sprawie nowego porozumienia. Klub traktuje negocjacje priorytetowo, chcąc budować przyszłość wokół Enrique. W Paryżu jest postrzegany jako najlepszy trener na świecie.

Enrique kształtuje drużynę według własnej wizji, stawiając na młodych, obiecujących zawodników, których sam wybiera. Dobrym przykładem jest 18-letni Dro Fernandez, pozyskany niedawno z Barcelony i związany kontraktem z PSG do czerwca 2030 roku. Hiszpański trener może również liczyć na pełne zaufanie prezesa Nassera Al-Khelaifiego.

W obecnej edycji Ligi Mistrzów PSG zakończyło fazę ligową na 11. miejscu. Z kolei w Ligue 1 paryżanie zajmują pierwsze miejsce. Enrique ma w swoim dorobku bogate doświadczenie. W przeszłości pracował m.in. z reprezentacją Hiszpanii, Barceloną, Celtą Vigo i Romą, a w PSG zdołał połączyć doświadczenie z młodzieńczą energią swoich zawodników, co przyniosło klubowi historyczny sukces w Lidze Mistrzów.