Kompromitacja PSG! Wyścig o mistrzostwo znów otwarty?

PSG skompromitowało się w 33. kolejce Ligue 1. Paryżanie ulegli 1:3 Lorient na własnym stadionie. To może oznaczać interesującą walkę o mistrzostwo.

Kylian Mbappe

PSG sensacyjnie przegrało z Lorient 1:3

Paryżanie wciąż są na pierwszym miejscu w tabeli Ligue 1

Jeżeli swój mecz wygra Olympique Marsylia, przewaga paryżan stopnieje do pięciu punktów

PSG upokorzone w Paryżu

Gdy do Paryża przybywa zespół ze środka tabeli Ligue 1, obowiązkiem PSG jest sięgnąć po pełną pulę. Tymczasem gospodarze po kwadransie gry przegrywali 0:1. Enzo Le Fee przymierzył świetnie pod poprzeczką.

PSG kilka minut po stracie gola musiało radzić sobie w dziesięciu. Drugą żółtą kartkę dostał Achraf Hakimi. Przed upływem pół godziny gry padł drugi gol. Tym razem dla gospodarzy, którym remis 1:1 dał Kylian Mbappe. Francuz wykorzystał błąd bramkarza.

Na przerwę z korzystnym wynikiem schodziło Lorient, które zdobyło bramkę w 38. minucie. Do siatki trafił Darlin Yongwa, który trafił do pustej siatki. Nie było to ostatnie słowo Lorient w tym meczu. Goście w 89. minucie trafili na 3:1 (Bamba Dieng) i pokonali PSG 3:1.