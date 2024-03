fot. Imago / INPHO / Dave Winter Na zdjęciu: Philippe Diallo

Reprezentacja Francji pod wodzą Didiera Deschampsa została mistrzem i wicemistrzem świata

Nie brakuje spekulacji związanej ze zmianą na stanowisku selekcjonera

Prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej zabrał głos w sprawie

Jednoznaczne stanowisko Philippe’a Diallo w sprawie Zinedine’a Zidane’a

Reprezentacja Francji jako wicemistrz świata ma ambitne plany związane ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Aktualnie Trójkolorowymi dowodzi Didier Deschamps. Z francuską kadrą przez dziennikarzy od dłuższego czasu łączony jest z kolei Zinedine Zidane. Przedstawiciel Francuskiej Federacji Piłkarskiej (FFF) wypowiedział się na ten temat.

– Zinedine Zidane to jeden z pomników francuskiego futbolu. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to wyrazić mu wdzięczność i uznanie za wszystko, co zrobił dla Francuzów. Mamy już jednak najlepszego trenera reprezentacji Francji, który będzie pełnił tę funkcję do 2026 roku. To mówi wszystko – powiedział Philippe Diallo cytowany przez Sport.es.

Zidane od 2021 roku pozostaje bez pracy. Wcześnej prowadził Real Madryt. W ostatnim czasie 52-latek łączony był przez media z takimi klubami jak Manchester United czy Olympique Marsylia.

