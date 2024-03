Kylian Mbappe zabrał głos w sprawie występu na Igrzyskach Olimpijskich. Francuz przyznał, że to dla niego spełnienie marzeń, lecz nie usłyszał ostatecznej decyzji odnośnie gry na Olimpiadzie.

Imago / Valentina Claret Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe marzy o grze na Igrzyskach Olimpijskich

Selekcjoner reprezentacji Francji do lat 23 chce mieć w składzie gwiazdę PSG

Francuz skomentował również plotki odnośnie nowego klubu

Mbappe marzy o grze na Olimpiadzie

Kylian Mbappe po zakończeniu sezonu odejdzie z Paris Saint-Germain. Jak sugerowały ostatnie doniesienia medialne, Francuz bardzo szybko może jednak wrócić do Paryża. Istnieje możliwość, że gwiazda reprezentacji Francji zagra na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Sam zainteresowany przyznaje, że występ na Olimpiadzie to dla niego spełnienie marzeń, lecz wciąż czeka na ostateczną decyzję.

– Zawsze chciałem zagrać na Olimpiadzie i moje pragnienie się nie zmieniło. Jeśli wezmę udział w Igrzyskach Olimpijskich, będzie to dla mnie spełnienie marzeń. Jeśli nie dostanę pozwolenia, zrobię, co mi każą. Decyzja należy do jednej osoby, która wciąż nie powiedziała ani tak, ani nie – mówił Mbappe cytowany przez Fabrizio Romano.

Napastnik PSG oraz francuskiej reprezentacji odniósł się również do swojej przyszłości, a konkretniej do tego, gdzie będzie występował od przyszłego sezonu. W słowach Kyliana Mbappe na próżno szukać jednak wskazówek dot. nowego zespołu, ponieważ 25-latek dość stanowczo odpowiedział, że nie ma nic konkretnego do ogłoszenia.

– Nadal nie ogłosiłem niczego na temat swojej przyszłości, ponieważ nie mam nic do ogłoszenia. Zawsze powtarzałem, że jeśli coś będę miał do powiedzenia, zrobię to jak przystało na mężczyznę – powiedział Mbappe.