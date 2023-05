fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter może po sezonie objąć nowy klub

Anglik negocjuje warunki kontraktu z Niceą

47-latek pragnie odbudować swoją pozycję po fatalnej przygodzie w Chelsea

Anglik za sterami francuskiego klubu?

Ostatni rok w wykonaniu Grahama Pottera był swoistą amplitudą emocji. Po fantastycznym okresie w Brighton skorzystał on z oferty Chelsea i przeniósł się na Stamford Bridge, gdzie miał zapoczątkować wielosezonowy projekt. Obiecujący początek nie zwiastował tego, co stało się potem. The Blues wpadli w poważny kryzys, a Anglik nie był w stanie go zażegnać. Nie uratował go nawet awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdyż jeszcze przed dwumeczem z Realem Madryt stracił pracę.

Później Potter wymieniany był w gronie kandydatów do objęcia Leicester City, gdzie ostatecznie postawiono na Deana Smitha. Wszystko wskazuje jednak na to, że niebawem 47-latek wróci na ławkę trenerską.

Od pewnego czasu Potter negocjuje z francuską Niceą, która nie jest zadowolona z pracy Didiera Digarda. Uważa się, że osiąga on wyniki zdecydowanie poniżej potencjału drużyny, którą stać na walkę o awans do europejskich pucharów.

Jeśli Anglik przystanie na propozycję klubu Ligue 1, obejmie go dopiero po sezonie. Wówczas Digard zakończy swoją pracę w Nicei.

