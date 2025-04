Ligue 1 w kryzysie po transferze Mbappe do Realu. Traci dawną renomę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ligue 1 z ogromnymi problemami

Ligue 1 rozpoczęła sezon 2024/25 w cieniu licznych problemów. Największym ciosem okazało się odejście Kyliana Mbappe do Realu Madryt, co utrudniło promowanie ligi na rynkach międzynarodowych. Mimo podpisania umowy z DAZN na transmisje, sytuacja okazała się daleka od stabilizacji. Spory prawne oraz spadek liczby subskrybentów wywołały niepokój wśród klubów. – Ligue 1 od lat zmaga się z problemami dotyczącymi praw telewizyjnych – zauważa Coralie Salle, dziennikarka francuska.

DAZN zmaga się również z problemem piractwa, co znacząco wpływa na rentowność projektu. W odpowiedzi na rosnącą liczbę nielegalnych transmisji platforma zdecydowała się na obniżenie cen oraz wprowadzenie nietypowych promocji. Mimo to liczba abonentów wynosząca około 500 tysięcy nadal nie gwarantuje zysków.

Zobacz również: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź (WIDEO)

Kolejnym problemem Ligue 1 są finanse klubów. Przykładem jest Olympique Lyon, który boryka się z olbrzymim zadłużeniem i ryzykiem spadku do drugiej ligi. Zdaniem Salle, rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie restrykcji płacowych na wzór La Ligi. – To, co robi Javier Tebas w Hiszpanii, przynosi efekty i warto byłoby rozważyć podobne kroki we Francji – dodaje.

Dodatkowo narasta problem z kibicami oraz jakością sędziowania. Władze ligi podejmują działania dyscyplinarne wobec krytykujących trenerów, takich jak Paulo Fonseca czy Pablo Longoria, ale to nie rozwiązuje napiętej sytuacji. Ponadto, zdarzają się incydenty z udziałem ultrasów, które kończą się nawet pożarami na stadionach.

Obok trudności związanych z transmisjami i finansami niepokój budzi również poziom sportowy ligi. O ile Paris Saint-Germain wciąż dominuje, inne kluby prezentują się nierówno, co obniża atrakcyjność rozgrywek. Francuska piłka potrzebuje gruntownych zmian, aby odzyskać dawną renomę.