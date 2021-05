Hat-trick Milika! PSG bliżej dogonienia Lille

Zakończyła się przedostatnia – 37. kolejka Ligue 1. W najważniejszych meczach Lille zremisowało z Saint Etienne (0:0), PSG pokonało Reims aż 4:0, Nimes przegrało z Lyonem 2:5, a Monaco wygrało z Rennes 2:1. Bardzo dobry występ ma za sobą Arkadiusz Milik, który strzelił hat-tricka i zapewnił Marsylii komplet punktów.

Paris Saint Germain 4:0 Reims

PSG: 13′ Neymar, 24′ Mbappe, 68′ Marquinhos, 90′ Kean

Paris Saint-Germain pokonało Reims 2:0. Paryżanom bardzo pomogła czerwona kartka zdobyta na początku pierwszej połowy przez jednego z zawodników Reims. Pierwszego gola zdobył Neymar, który pewnie wykorzystał jedenastkę. Chwilę później do siatki trafił Kylian Mbappe, który podwyższył prowadzenie na 2:0. Francuz wykorzystał błąd rywali i z najbliższej odległości umieścił piłkę w bramce.

W drugiej połowie również mogliśmy oglądać dominację Paryżan. W 69. minucie gola na 3:0 podwyższył Marquinhos. Brazylijczyk wykorzystał dośrodkowanie swojego rodaka Neymara i uderzeniem głową umieścił piłkę w bramce. Wynik meczu na 4:0 ustalił Kean. Paryżanie zrobili więc wszystko, aby przed ostatnią kolejką mieć jak największe szanse na dogonienie Lille.

Lille 0:0 Saint Etienne

Lille po dzisiejszym meczu z Saint Etienne ma tylko jeden punkt przewagi nad PSG. O mistrzostwie Francji rozstrzygnie więc ostatnia kolejka, a gospodarze tego spotkania nie mogą już kalkulować, muszą wygrać następną rywalizację. Nie potrafili przełamać się przez obronę rywali. W 90. minucie Yazici był bliski strzelenia gola, ale bramkarz sparował piłkę na słupek.

Monaco 2:1 Rennes

Monaco: 16′ Ben Yedder, 29′ Golovin

Rennes: 68′ Bourigeaud

Monaco zgodnie z planem pokonało Rennes. Dla gości taki rezultat oznacza wypisanie się z wyścigu o awans do Ligi Europy. Strzelanie w 16. minucie rozpoczął Ben Yedder, który podcinką pokonał bramkarza. Chwilę później prowadzenie podwyższył Golovin. W drugiej połowie goście zaczęli jednak grać zdecydowanie lepiej, ale było ich stać na zdobycie tylko jednego gola. W 68. minucie golkipera pokonał Bourigeaud.

Nimes 2:5 Lyon

Nimes: 5′, 62′ Kone

Lyon: 8′ Paqueta, 20′ Depay, 24′ Paqueta, 55′ Aouar, 88′ Slimani

W meczu Nimes z Lyonem oglądaliśmy bardzo dużo goli. Goście wciąż liczą na awans do Ligi Mistrzów, ale w dalszym ciągu tracą punkt do Monaco. Dosyć niespodziewanie stracili gola już w piątej minucie, ale jeszcze do przerwy zdołali odpowiedzieć i wygrywali 1:3. Na początku drugiej połowy Lyon podwyższył prowadzenie na 1:4. Gospodarze próbowali urwać punkty, ale strzelili tylko jedną bramkę. Końcowy rezultat ustalił w 88. minucie Slimani.

Marsylia 3:2 Angers

Marsylia: 9′, 48′, 90+5′ Milik

Angers: 57′ Pereira, 85′ Thomas

Spotkanie z Angers było niewątpliwie najlepszym występem Arkadiusza Milika w barwach Marsylii. Polak skompletował hat-tricka. Do siatki trafił cztery razy, ale jeden z goli został anulowany po analizie VAR. Dla gospodarzy jest to bardzo ważne zwycięstwo, ponieważ są już pewni wystąpienia w europejskich pucharach. Milik ostatniego gola zdobył przy stanie 2:2 w ostatnich chwilach meczu i stał się tym samym bohaterem Marsylii.

Bordeaux 3:0 Lens

Bordeaux: 32′ Hwang, 89′ Sabaly, 90+1′ Zerkane

Lens aby walczyć o Ligę Europy nie mogło sobie pozwolić na utratę punktów, natomiast Bordeux walczyło o utrzymanie. Gospodarze wprawdzie spisywali się gorzej w tym spotkaniu, ale strzelili gola do szatni z rzutu karnego. Pod koniec spotkania wyprowadzili dwa szybkie ciosy i po bramkach Sabalyego oraz Zerkane wygrali aż 3:0.

Dijon 0:4 Nantes

Nantes: 6′ Coulibaly, 32′ Kolo, 90+1′ Blas, 90+2′ Kolo

Bijące się o wyjście ze strefy spadkowej Nantes mierzyło się z ostatnim Dijon. Gospodarze byli już pewni spadku, natomiast goście nawet mimo zwycięstwa, wciąż utrzymują się na pozycji która sprawia, że będą grać w barażach o utrzymanie. O wszystkim zadecyduje więc ostatnia kolejka. W pierwszych minutach Nantes wykorzystało rzut rożny, a w 32. minucie bramkę zdobył Randal Kolo. W doliczonym czasie gry drugiej połowy goście strzelili dwie bramki i ustalili wynik meczu na 0:4.

Lorient 2:1 Metz

Lorient: 31′ Wissa, 74′ Hergault

Metz: 72′ Traore

Walczące o utrzymanie Lorient odpowiedziało na zwycięstwo Nantes w najlepszy sposób – kompletem punktów. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili po rzucie karnym Wissy. W drugiej odsłonie spotkania do wyrównania doprowadziło Metz, a konkretnie Traore, ale dosłownie chwilę później zwycięstwo dla Lorient przywrócił Hergault.

Nicea 0:2 Strasbourg

Strasbourg: 2′, 66′ Ajorque

Strasbourg jest jedną z kolejnych drużyn, które pod presją możliwego spadku zdobyły komplet punktów z wyżej notowanym rywalem –Niceą. Goście zdobyli bramkę już w drugiej minucie. Mimo lepszej gry gospodarze nie potrafili pokonać defensywy rywali. Zemściło się to w 66. minucie, kiedy to bramkę zdobył Ajorque. Francuski napastnik ustalił wynik meczu na 0:2 i jednocześnie zdobył dublet.

Montpellier 0:0 Brest

Walczące o utrzymanie Brest zdecydowanie przeważało w meczu z Montpellier. W 39. minucie piłkarz gospodarzy – Mollet, otrzymał czerwoną kartkę. Dominacja gości była od wtedy jeszcze bardziej widoczna, ale mimo wszystko nie potrafili pokonać golkipera Montpellier. Przed ostatnią kolejką aż sześć drużyn będzie walczyć o to, aby nie znaleźć się na miejscu, które zapewnia baraże o utrzymanie w Ligue 1.