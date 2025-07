Barcelona rozstała się ze znanym piłkarzem. Flick w niego nie uwierzył

FC Barcelona oficjalnie poinformowała, że Ansu Fati został wypożyczony do AS Monaco. Wcześniej piłkarz przedłużył kontrakt z Dumą Katalonii.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ansu Fati wypożyczony do AS Monaco

Ansu Fati opuszcza FC Barcelonę i trafi na wypożyczenie do AS Monaco. 22-letni napastnik w minionym sezonie nie zdołał przebić się do składu Hansiego Flicka. Francuski klub ma opcję wykupu zawodnika za 11 milionów euro.

W sezonie 2024/2025 Fati rozegrał 11 meczów dla Barcelony, spędzając na boisku zaledwie 298 minut. Nie strzelił gola ani nie zanotował asysty. W rezultacie Flick wolał stawiać na innych graczy, takich jak Lamine Yamal, Ferran Torres czy Raphinha.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Podczas wypożyczenia do Brighton w sezonie 2023/2024 Ansu Fati również nie zachwycał. W 27 meczach zdobył cztery gole i zanotował jedną asystę, ale trener Roberto De Zerbi z czasem ograniczał jego minuty. Teraz w Monaco pod okiem Adiego Hüttera będzie rywalizował z takimi piłkarzami jak Takumi Minamino czy Folarin Balogun.

Kariera Fatiego zaczęła się obiecująco. W 2019 roku, mając 16 lat, zadebiutował w pierwszym zespole Barcelony, stając się najmłodszym strzelcem i asystentem w La Lidze. Później wiele razy zachwycał kibiców, ale kontuzje i brak zaufania trenerów zahamowały jego rozwój. Numer 10, który nosił po Messim, przejmie teraz Lamine Yamal.