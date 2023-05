Gwiazda PSG, Marquinhos, apelował do kibiców za pośrednictwem L'Equipe. Brazylijczyk, który niedawno przedłużył kontrakt do 2028 roku, prosił kibiców o większą rozwagę w swoich protestach.

PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi i Marquinhos

Leo Messi został wygwizdany przez kibiców PSG

Fanom nie spodobało się zachowanie Argentyńczyka, który wybrał się w podróż do Arabii Saudyjskiej

Kolegę z drużyny broni Marquinhos, kapitan paryskiego klubu

Marquinhos broni Messiego i apeluje do kibiców

Marquinhos twierdzi, że Leo Messi, a właściwie żaden zawodnik PSG, nie zasługuje na to, by kibice klubu go wygwizdywali indywidualnie. W związku z tym wezwał fanów do zaprzestania takich zachowań. Ponadto Renato Sanches i Danilo Pereira powiedzieli już, że takie incydenty w niczym nie pomagają drużynie.

– Zawsze szanuję protesty, gdy są pokojowe oraz gdy odbywają się w czasie i miejscu, kiedy jest to konieczne. Przede wszystkim proszę kibiców, aby nie atakowali jednego lub drugiego gracza. To zawsze musi być odpowiedzialność zbiorowa. Jeden zawodnik sam niczego nie zrobi, to musi być kolektyw – mówił Brazylijczyk dla L’Equipe.

Przypomnijmy, że Messi został zawieszony przez PSG na początku miesiąca na dwa tygodnie, po odbyciu nieustalonej z klubem podróży do Arabii Saudyjskiej. Kontrakt Argentyńczyka wygasa wraz z końcem sezonu i cały czas jest łączony z potencjalnym powrotem do Barcelony.

