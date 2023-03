Media zwracają uwagę na fatalną formę Paris Saint-Germain w roku 2023. Paryżanie pożegnali się już pucharowymi rozgrywkami, jednak co przede wszystkim zwraca uwagę to fakt, że przegrali ponad czterdzieści procent meczów.

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG przegrało ponad 40 procent meczów w tym roku

Paryżanie odpadli z Ligi Mistrzów i Pucharu Francji

Przerwali serię dwóch lat bez porażki na własnym stadionie w Ligue 1

PSG straciło formę

W niedzielę Paris Saint-Germain rywalizowało na Parc des Princes z Rennes. Gościa, choć zajmują wysokie miejsce w tabeli to nie byli faworytami tego spotkania. Jednak zespół Galtiera rozegrał kolejne fatalne spotkanie i w słabym stylu przegrał 0:2. Obecnie paryżanie mają już tylko siedem punktów przewagi na szczycie tabeli Ligue 1.

Media podkreślają jednak fatalne wyniki PSG na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. Drużyna przez Christophe’a Galtiera rozegrała siedemnaście spotkań, z których wygrała tylko dziewięć, a przegrała aż siedem, co daje 41 procent wszystkich meczów w roku 2023.

Ponadto w tym czasie paryżanie zachowali tylko trzy czyste konta. Co więcej, odpadli z Ligi Mistrzów oraz z Pucharu Francji, a ponadto przerwali dwie długie serie: dziesięć lat bez porażki na Stade Velodrome w Marsylii oraz dwa lata bez porażki na własnym stadionie w lidze.

PSG w 2023 roku.



🏟 17 meczów

🟢 9 wygranych

🟡 1 remis

🔴 7(!) porażek (41%)

🛑 3 czyste konta

❌ Odpadnięcie z Ligi Mistrzów

❌ Odpadnięcie z Pucharu Francji

❌ Przerwana seria 10 lat bez porażki na Vélodrome

❌ Przerwana seria 2 lat bez porażki u siebie w lidze



Jest marzec. pic.twitter.com/lgR6tHIMiJ — Trójkolorowa Piłka (@Trojkolorowa_) March 19, 2023

Po odpadnięciu PSG z Ligi Mistrzów w dwumeczu z Bayernem Monachium pojawiły się spekulacje na temat zmiany trenera we francuskim zespole. Wszystko jednak wskazuje na to, że Galtier pozostanie na stanowisku do zakończenia sezonu.

Zobacz również: Messi wygwizdany na Parc des Princes. Argentyńczyk nie pozostał dłużny