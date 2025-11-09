Didier Deschamps dostał ofertę. Trener może ruszyć w zaskakującym kierunku

Didier Deschamps przyznał w rozmowie z "Telefoot", że w ostatnich miesiącach otrzymał propozycje pracy od klubów z Arabii Saudyjskiej. 57-letni szkoleniowiec ujawnił wcześniej, że opuści reprezentację Francji po mistrzostwach świata w 2026 roku.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Kluby z Arabii Saudyjskiej chcą Didiera Deschampsa

Didier Deschamps pracuje jako selekcjoner reprezentacji Francji od 2012 roku. W tym czasie poprowadził Trójkolorowych do największych sukcesów XXI wieku – mistrzostwa świata w 2018 roku oraz triumfu w Lidze Narodów. W lutym tego roku 57-letni szkoleniowiec ogłosił, że po przyszłorocznych mistrzostwach świata ustąpi ze stanowiska selekcjonera, ale jednocześnie jasno zadeklarował, że nie zamierza kończyć kariery trenerskiej.

Deschamps ma także bogate doświadczenie w futbolu klubowym. W przeszłości prowadził AS Monaco, Juventus Turyn oraz Olympique Marsylia. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu pracy z kadrą Francuz może być jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów na rynku – zarówno w Europie, jak i poza nią.

Jak informuje „Telefoot”, Didier Deschamps przyznał, że w ostatnich miesiącach otrzymał propozycje z Arabii Saudyjskiej. Kluby z Saudi Pro League intensywnie inwestują w rozwój piłkarskiej ligi i przyciągają również trenerów z absolutnej światowej czołówki. Deschamps nie zdradził jednak, które konkretnie kluby zgłosiły się po jego usługi. Na Bliskim Wschodzie od kilku lat błyszczą takie gwiazdy, jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Sadio Mane.

Tymczasem reprezentacja Francji już w listopadzie będzie walczyć o awans na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Trójkolorowi zmierzą się z Ukrainą na Parc des Princes w Paryżu oraz z Azerbejdżanem w Baku.