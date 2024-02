IMAGO / Federico Pastellini / PanoramiC Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski z asystą

Na niedzielę zaplanowano spotkanie Stade Reims z RC Lens. W 41. minucie niespodziewanie na prowadzenie wyszli gospodarze. Na listę strzelców wpisał się Oumar Diakite. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy piłkarze Francka Haise’a doprowadzili do wyrównania, a konkretnie zrobił to Wesley Said.

Asystę przy trafieniu Francuza zaliczył Przemysław Frankowski. Reprezentant Polski idealnie dośrodkował na głowę 28-letniego napastnika. Ten nie miał problemu, aby z najbliższej odległości wpakować futbolówkę do bramki.

𝐊𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 🇵🇱 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐊𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ✨🎯



Polak świetnie dośrodkował na głowę Wesleya Saïda, a ten nie dał szans bramkarzowi! ⚽🔥 Brawo! 💪 #modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/vyid2TRjbD — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 18, 2024

Dla Przemysława Frankowskiego była to czwarta asysta w tym sezonie. Polak ma na koncie również dwa trafienia. A wszystko to w 26. występach.

