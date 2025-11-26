Górnik Zabrze może stracić gwiazdę! Jest na radarze tureckiego giganta

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik może stracić Patrika Hellebranda

Górnik Zabrze w tym sezonie najpewniej zajmie miejsce, które zagwarantuje mu prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów. Raczej trudno sobie bowiem obecnie wyobrazić moment, w którym Trójkolorowi złapaliby spory dołek formy, a ten do końca sezonu wyrzuciłby ich z czołowych miejsce w lidze. Tym bardziej, że obecnie są oni na pierwszym miejscu w PKO Ekstraklasie.

Niemniej sukces zawsze niesie za sobą to, że najlepsi piłkarze wzbudzają zainteresowanie ze strony innych ekip. Tak samo jest w przypadku zespołu z Górnego Śląska. Według informacji przekazanych przez Łukasz Olkowicza z „Przeglądu Sportowego Onet” w podcaście „Ofensywni”, Patrik Hellebrand trafił na radar Besiktasu Stambuł. Skauci tego klubu mają przyglądać się grze reprezentanta Czech i w Górniku spodziewają się oferty. Z pewnością kwota mogłaby być spora.

Patrik Hellebrand w tym sezonie rozegrał w sumie dla Górnika Zabrze 17 spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla Trójkolorowych ma 50 występów. Wcześniej reprezentował barwy kilku ekip z ligi czeskiej. 26-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 2,5 miliona euro. Kontrakt pomocnika wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

