Kochalski obronił rzut karny w Lidze Mistrzów! Fantastyczna parada [WIDEO]

Mateusz Kochalski ponownie pokazał się z bardzo dobrej strony w Lidze Mistrzów. Reprezentant Polski obronił rzut karny, zatrzymując Rasmusa Hojlunda. Karabach Agdam przegrał z Napoli.

Hojlund zatrzymany! Kochalski obronił karnego w meczu z Napoli

Karabach Agdam, czyli mistrz Azerbejdżanu wywalczył awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. W drodze do najbardziej prestiżowych rozgrywek europejskich pucharów pokonali Ferencvarosz, Shkendiję i Shelbourne. Warto dodać, że pierwszym bramkarzem zespołu jest reprezentant Polski – Mateusz Kochalski. Z nim w składzie Azerowie już trzykrotnie sprawili niespodziankę w Lidze Mistrzów.

Na początku pokonali Benfikę (3:2), wygrali również z Kopenhagą (2:0), a w poprzedniej kolejce zremisowali z Chelsea (2:2). Jedyna porażka to mecz z Athletic Bilbao, gdzie polegli na wyjeździe (1:3). We wtorek (25 listopada) rywalizowali w 5. kolejce z Napoli.

Do przerwy Karabach mógł być zadowolony z wyniku, ponieważ bezbramkowo remisował. Blisko straty gola byli w 59. minucie, ponieważ Szymon Marciniak wskazał na wapno, dyktując rzut karny. Do jedenastki podszedł Rasmus Hojlund, lecz strzał Duńczyka zatrzymał Mateusz Kochalski. To już kolejny wielki moment w karierze polskiego bramkarza w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W debiucie, w którym Karabach pokonał Benfikę 25-latek miał udział przy zwycięskim golu.

Kochalski trafił do Karabachu w sierpniu 2024 roku ze Stali Mielec za ok. 900 tysięcy euro. Wcześniej bronił barw Legii Warszawa, Radomiaka Radom i Legionowi. W barwach azerskiego klubu rozegrał 43 mecze, w których 18 razy zachował czyste konto.