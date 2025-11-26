Yamal będzie z nim rywalizował przez lata? „Następcy Ronaldo i Messiego”

Lamine Yamal zaliczył bardzo słaby występ przeciwko Chelsea. Przyćmił go Estevao, który może być w najbliższych latach największym rywalem gwiazdora Barcelony.

fot. PA Images Na zdjęciu: Lamine Yamal

Estevao to talent na poziomie Yamala?

Barcelona we wtorkowy wieczór mierzyła się w hicie Ligi Mistrzów z Chelsea. Spotkanie na Stamford Bridge było bardzo emocjonujące i zakończyło się wysokim zwycięstwem gospodarzy, którzy rozbili pogrążoną w kryzysie Blaugranę. Wygrana 3-0 w pełni oddaje to, co działo się na murawie – The Blues kompletnie zdominowali rywala i wykorzystali fakt, że przez długi czas grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Ronalda Araujo.

Był to wyjątkowy wieczór dla Estevao, którzy przyćmił Lamine Yamala. Rywalizację utalentowanych nastolatków rozstrzygnął wschodzący gwiazdor Chelsea, który po indywidualnej akcji zdobył przepiękną bramkę. Yamal tego dnia był natomiast bezradny, podobnie jak cała Barcelona, która zupełnie nie poradziła sobie z dobrze ustawionym przeciwnikiem.

Przy okazji tego spotkania, w mediach pojawiło się mnóstwo pochwał zaadresowanych właśnie w kierunku Estevao. To dla niego pierwsze miesiące w europejskiej piłce, gdyż dopiero tego lata opuścił Brazylię i zasilił Chelsea. Jeszcze w zeszłym roku rywalizowały o niego wielkie marki, w tym właśnie Barcelona czy Real Madryt.

Enzo Maresca nie ma wątpliwości, że Yamal oraz Estevao to podobna skala talentu. Wróży im wielkie kariery i rywalizację na poziomie tej, jaką przez lata toczyli Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi.

– Estevao oraz Yamal będą następcami Messiego i Ronaldo. Estevao to wyjątkowy piłkarz. Typ starej szkoły, ponieważ nie korzysta z mediów społecznościowych i w pełni skupia się na piłce nożnej. Prosty 18-latek z wielkim talentem i przyszłością w klubie – wyjaśnił szkoleniowiec Chelsea.