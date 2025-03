Niesamowite osiągnięcie Szczęsnego. Żaden inny bramkarz Barcelony tego nie dokonał

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny przeszedł do historii Barcelony

W środowy wieczór odbyło się spotkanie między Benfiką Lizbona a Barceloną w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. To nie był łatwy mecz dla podopiecznych Hansiego Flicka, którzy od 20. minuty musieli grać w osłabieniu. Czerwoną kartkę po nieodpowiedzialnym zachowaniu otrzymał bowiem Pau Cubarsi. Mimo straty młodego stopera, liderowi La Ligi ostatecznie udało się wywieźć korzystny wynik. Zespół Dumy Katalonii wygrał bowiem 1:0 po ładnym trafieniu Raphinhi.

Bez wątpienia jednym z bohaterów ekipy Blaugrany był Wojciech Szczęsny. Były golkiper reprezentacji Polski rozegrał fantastyczne zawody, szczelnie broniąc dostępu do bramki swojej drużyny. Jak się okazuje, 34-latek dokonał niesamowitego osiągnięcia, co zauważyli statystycy. Portal “Opta” poinformował, że Wojciech Szczęsny jest pierwszym bramkarzem w historii Barcelony, który zanotował osiem parad w pojedynczym meczu Ligi Mistrzów, nie wpuszczając przy tym gola.

Warto dodać, że wspomniany serwis gromadzi dane od sezonu 2003/2004, a wcześniej nikt nie liczył tego typu statystyk. Przypomnijmy, iż mierzący 195 centymetrów golkiper z powodzeniem występuje w barwach katalońskiej drużyny od października 2024 roku. Wówczas nasz rodak wznowił karierę piłkarską, by zastąpić Marca-Andre ter Stegena między słupkami Barcelony. Choć początkowo to Inaki Pena był numerem jeden zespołu Blaugrany, to od jakiegoś czasu Hansi Flick stawia na Wojciecha Szczęsnego.