Barcelona w 3. kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Chociaż dla Dumy Katalonii to domowe spotkanie, nie odbędzie się ono na Camp Nou. Klub poinformował o

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Paris Saint-Germain

Barcelona kontra Olympiakos poza Camp Nou

Za Blaugraną już dziewięć spotkań tego sezonu Cztery z nich to mecze domowe, jednak żaden z nich nie został rozegrany na macierzystym obiekcie, a więc Camp Nou. Dotychczas Barcelona podejmowała rywali na Estadi Johan Cruyff (Valencia, Getafe) i Estadi Olímpic Lluís Companys (Real Sociedad i PSG w LM).

Drugie domowe starcie w Lidze Mistrzów także nie odbędzie się na Camp Nou. Klub już poinformował, że rywalizacji z Olympiakosem Pireus będzie miała miejsce na Stadionie Olimpijskim.

– Barcelona ogłasza, że trzeci mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów, który odbędzie się we wtorek 21 października o godz. 18:45 przeciwko Olympiakosowi, zostanie rozegrany na stadionie olimpijskim Lluís Companys. Klub nadal pracuje nad uzyskaniem niezbędnych zezwoleń administracyjnych na otwarcie Spotify Camp Nou w najbliższych dniach. W tym kontekście FC Barcelona pracuje nad nowymi poprawkami, które Rada Miasta Barcelony przekazała klubowi w zeszłym tygodniu – czytamy w oficjalnym komunikacie.