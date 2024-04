Harry Kane nie krył zadowolenia po wygranej Bayernu Monachium z Arsenalem w Lidze Mistrzów. Jego zespół po bramce głową Joshuy Kimmicha w drugiej połowie, pokonał londyński klub łącznie 3:2 w dwumeczu i awansował do półfinału tych elitarnych rozgrywek.

Harry Kane

Piłkarze Bayernu motywowali się w przerwie

To spotkanie miało szczególny smak dla Harry’ego Kane’a oraz Erica Diera (byłych zawodników Tottenhamu), których radość z triumfu była tym większa, że przeciwnikiem byli odwieczni rywale z północnego Londynu, a mecze z Arsenalem zawsze wiążą się z dodatkowymi emocjami. – To było niesamowite zwycięstwo. Sezon mieliśmy trudny, musieliśmy walczyć o każdy punkt – relacjonował Kane w rozmowie z TNT Sports.

Bayern Monachium, mimo że w sezonie zmagania ligowe nie układały się najlepiej – mistrzostwo Niemiec zdobył Bayer Leverkusen przerywając 11-letnią dominację Bawarczyków – to jednak w Lidze Mistrzów drużyna pokazała, że nadal jest w stanie rywalizować z najlepszymi. – Rozmawialiśmy w przerwie o zwiększeniu tempa gry i agresji. Mieliśmy kilka sytuacji, które mogły zdecydować o lepszym wyniku, ale te mecze zawsze są trudne i ważne jest, by je po prostu przebrnąć – mówił angielski napastnik.

W półfinale Ligi Mistrzów Bayern Monachium zmierzy się z Realem Madryt, co będzie kolejnym dużym wyzwaniem dla zespołu. Kane podkreśla, że oczekiwania wobec Bayernu są ogromne, zwłaszcza że Liga Mistrzów to ostatnia szansa na zdobycie trofeum w jego pierwszym sezonie w Monachium. W obliczu porażki w lidze i odpadnięcia z Pucharu Niemiec po wyeliminowaniu przez trzecioligowy Saarbrucken, sukces w europejskich pucharach nabiera jeszcze większego znaczenia.

Harry Kane i jego drużyna, mimo przeciwności, nie tracą ducha walki i skupiają się teraz na najbliższym meczu z Realem. To starcie będzie nie tylko próbą sił, ale także okazją do udowodnienia, że Bayern nadal należy do europejskiej elity piłkarskiej. Czas pokaże, czy Bawarczycy zdołają przełamać niekorzystne okoliczności i sięgnąć po upragniony puchar Ligi Mistrzów.

