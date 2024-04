Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal przegrał rywalizację o awans do półfinału Ligi Mistrzów

Po czternastu latach Arsenal zagrał w ćwierćfinale i powrócił do walki o najwyższe trofea w Lidze Mistrzów. Mikel Arteta nie krył ambicji oraz wskazywał na drobne szczegóły, które mogły zadecydować o sukcesie. – Mamy jakość i potencjał, by znaleźć się w półfinale. Różnice są minimalne i często wynikają z czynników, których jeszcze się uczymy – mówił po pierwszym pojedynku.

Arsenal, pomimo iż jest drużyną wysokiej klasy, wciąż boryka się z brakami w pewnych aspektach. Dotyczy to zarówno zawodników, jak i trenera. Arteta przyznaje, że jego drużyna potrzebuje więcej doświadczenia w kluczowych momentach. – Historia uczy, że inne kluby potrzebowały od siedmiu do dziesięciu lat, aby osiągnąć sukces na tym poziomie – przyznał.

Brak doświadczenia i przemęczenie zadecydowały o porażce Arsenalu

Serwis Football London analizując obecną formę zespołu, zauważył, że Kanonierzy wydają się być wyraźnie zmęczeni, co ma bezpośredni wpływ na ich wyniki, zwłaszcza w drugich połowach ważnych spotkań. Zarzuty wobec trenera dotyczą także niewystarczającej rotacji składu, co mogłoby przynieść drużynie więcej energii i lepszą dyspozycję w kluczowych momentach sezonu.

Warto zwrócić uwagę na Borussię Dortmund, która mimo piątego miejsca w Bundeslidze, dotarła do półfinałów Ligi Mistrzów. To pokazuje, że osiągnięcia na arenie międzynarodowej nie zawsze korelują bezpośrednio z formą ligową, a doświadczenie w europejskich pucharach może mieć kluczowe znaczenie.

Arsenal planuje wzmocnienia, zwłaszcza w ataku, aby zwiększyć swoją skuteczność w decydujących momentach. Nowe nabytki mają przynieść zespołowi brakującą pewność siebie i umiejętność przechylania szali zwycięstwa na swoją stronę w najważniejszych momentach.

Przed Arsenalem stoi wiele wyzwań, ale również dużo możliwości do wykorzystania. Klub z północnego Londynu wyraźnie dąży do tego, aby nie tylko wrócić na szczyt angielskiej piłki, ale również osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej, co będzie wymagało zarówno czasu, jak i strategicznych decyzji na najwyższym szczeblu zarządzania drużyną.

