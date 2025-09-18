Liga Mistrzów 2025/2026 ruszyła we wrześniu, a faza ligowa potrwa do końca stycznia. Znany już jest dokładny terminarz rozgrywek i daty wszystkich kolejek.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Terminarz fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/2026

Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 to druga edycja w nowym formacie. Poprzedni sezon przyniósł sporo emocji i ciekawych zwrotów akcji. Nowy również zapowiada się niezwykle interesująco. Każdy klub rozegra osiem spotkań w fazie ligowej: cztery u siebie i cztery na wyjeździe. Wyniki wszystkich meczów trafiają do jednej dużej tabeli, a na podstawie klasyfikacji wyłaniani są uczestnicy fazy pucharowej.

Nowy system sprawia, że terminarz Ligi Mistrzów zyskał jeszcze większe znaczenie. Pierwsza kolejka została rozciągnięta aż na trzy dni, a każda kolejna na dwa. Wyjątkiem jest ósma, ostatnia seria gier, gdy 28 stycznia 2026 roku o godzinie 21:00 rozpocznie się aż 18 meczów. Największe europejskie kluby czeka intensywna jesień i początek zimy, zakończone kluczowymi meczami w styczniu. Fani już teraz mogą zacierać ręce na liczbę piłkarskich hitów.

W fazie ligowej drużyny walczą przede wszystkim o jak najlepsze miejsce w tabeli. Pierwsza ósemka awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast zespoły z miejsc 9–24 zagrają w barażach. Nie zabraknie też hitów, jak starcia Barcelony z PSG, Realu Madryt z Juventusem czy Interu Mediolan z Liverpoolem.

Daty poszczególnych kolejek Ligi Mistrzów:

kolejka: 16 – 18 września 2025, godziny 18:45 i 21:00 kolejka: 30 września – 1 października 2025, godziny 18:45 i 21:00 kolejka: 21 – 22 października 2025, godziny 18:45 i 21:00 kolejka: 4 – 5 listopada 2025, godziny 18:45 i 21:00 kolejka: 25 – 26 listopada 2025, godziny 18:45 i 21:00 kolejka: 9 – 10 grudnia 2025, godziny 18:45 i 21:00 kolejka: 20 – 21 stycznia 2026, godziny 18:45 i 21:00 kolejka: 28 stycznia 2026, godzina 21:00

Terminarz ze wszystkimi meczami dostępny jest w naszym serwisie Goal.pl. Sprawdź pełny terminarz Ligi Mistrzów 2025/2026.