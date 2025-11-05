Tabela Ligi Mistrzów po 4. kolejce. Trzy drużyny z kompletem punktów

Liga Mistrzów w tym sezonie dostarcza wielu zaskakujących rezultatów. Po czterech kolejkach na czele tabeli znajduje się Bayern Monachium, a tuż za nim plasują się Arsenal i Inter.

RRené Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Liga Mistrzów: tabela po 4. kolejce

Bayern Monachium kontynuuje swoją imponującą serię zwycięstw. Po wygranej z Paris Saint-Germain (2:1) na Parc des Princes, Bawarczycy są prowadzenie w tabeli Ligi Mistrzów po czterech kolejkach fazy ligowej. Zespół Vincenta Kompany’ego ma na koncie komplet punktów i może pochwalić się serią 16 kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Arsenal, który w minionej kolejce pewnie pokonał Slavię Praga 3:0. Kanonierzy prezentują równą formę i pozostają jednym z głównych kandydatów do bezpośredniego awansu do fazy pucharowej. Piłkarze PSG po pierwszej porażce w LM plasują się na solidnej piątek lokacie.

W środowych meczach emocji również nie zabrakło. Inter Mediolan pokonał u siebie Kajrat Ałmaty, a od pierwszej minuty wystąpił Piotr Zieliński. Dla reprezentanta Polski był to drugi z rzędu mecz w wyjściowym składzie włoskiego zespołu, co świadczy o rosnącym zaufaniu ze strony trenera Nerazzurrich. Wicemistrzowie Włoch utrzymali się na trzeciej pozycji. Piłkarze Manchesteru City ograli Borussię Dortmund (4:1) i awansowali na czwartą lokatę. Fazę ligową zamyka Ajax Amsterdam, który dotychczas nie zdobył żadnego punkt.

Tabela Ligi Mistrzów po 4. kolejce