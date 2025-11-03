Spalletti może odetchnąć. Gwiazdor Juventusu wróci na mecz Ligi Mistrzów

Juventus nie ma czasu na odpoczynek po zwycięstwie w Cremonie. Według "Calciomercato" Kenan Yildiz wrócił do treningów przed starciem ze Sportingiem, natomiast Lloyd Kelly wciąż pracuje osobno.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Yildiz gotowy na Sporting, Kelly pod znakiem zapytania

Juventus rozpoczął przygotowania do wtorkowego meczu Ligi Mistrzów ze Sportingiem Lizbona. Luciano Spalletti ma zaledwie kilka dni, by odpowiednio przygotować zespół po wyjazdowej wygranej z Cremonese. Mimo napiętego terminarza w klubie z Turynu panuje umiarkowany optymizm, szczególnie w sprawie stanu zdrowia Kenana Yildiza.

Turecki napastnik opuścił spotkanie z Cremonese z powodu problemów z lewym kolanem, które od pewnego czasu dawały mu się we znaki. Decyzja o jego odpoczynku miała charakter profilaktyczny. Jak podają włoskie źródła, Yildiz wrócił już do normalnych treningów z drużyną i jest gotowy do gry w nadchodzącym starciu ze Sportingiem.

Nieco inaczej wygląda sytuacja Lloyda Kelly’ego. Angielski obrońca również został w Turynie i nie pojechał do Cremony z powodu drobnych dolegliwości fizycznych. Podczas niedzielnego treningu w ośrodku Continassa pracował indywidualnie, co oznacza, że jego występ w Lidze Mistrzów stoi pod znakiem zapytania.

Sztab medyczny Juventusu oceni stan zawodnika w najbliższych godzinach. Spalletti ma nadzieję, że Kelly wróci do pełni sił jeszcze przed kolejnym ligowym spotkaniem.

Sytuacja Starej Damy w Lidze Mistrzów jest trudna. Bianconeri wciąż czekają na swoje pierwsze zwycięstwo. Po trzech kolejkach mają na swoim koncie dwa remisy i jedną porażkę. Zajmują dopiero 25. lokatę.

