Slavia Praga – FC Barcelona: przewidywane składy na mecz Ligi Mistrzów. Co z Lewandowskim?

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski liczy na powrót do pierwszego składu

FC Barcelona w środę, 21 stycznia o godzinie 21:00, rozegra wyjazdowe spotkanie ze Slavią Praga w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Czeski klub nadal ma matematyczne szanse na awans do fazy play-off. Do tej pory zdobył trzy punkty w rywalizacji prestiżowych rozgrywek. Z kolei Duma Katalonii zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli i ma na koncie 10 punktów.

W spotkaniu na pewno nie zagra Ferran Torres, który podczas starcia z Realem Sociedad (1:2) doznał kontuzji mięśnia półbłoniastego prawej nogi. Naturalnym następcą Hiszpana w wyjściowym składzie będzie Robert Lewandowski, który powróci do podstawowej jedenastki. W Czechach zabraknie również Gaviego, który od sierpnia zmaga się z kontuzją łąkotki przyśrodkowej prawego kolana.

Dodatkowo Barcelona nie będzie mogła skorzystać z Marca-Andre ter Stegena, który został wypożyczony do Girony. W bramce stanie więc Joan Garcia, który wygrywa rywalizację z Wojciechem Szczęsnym. W linii ofensywnej obok Lewandowskiego zobaczymy Roony’ego Bardghjiego oraz Marcusa Rashforda, według najnowszych doniesień katalońskiego dziennika „Sport”. Mecz Slavia Praga – FC Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00

Skład Barcelony na mecz ze Slavią Praga (wg. Sport.es):

FC Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin – De Jong, Pedri, Fermin – Bardghji, Lewandowski, Rashford