Real Madryt - Atletico Madryt to hit w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tymczasem zostały już ujawnione składy obu ekip na spotkanie, które zacznie się o godzinie 21:00.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt – Atletico Madryt. Starcie gigantów na Bernabeu

Real Madryt i Atletico Madryt to ekipy, które zmierzą się we wtorkowy wieczór ze sobą w bezpośrednim starciu kolejny raz w tej kampanii. Jak na razie za ekipami dwie potyczki. We wrześniu miał miejsce remis (1:1) i takim samym rozstrzygnięciem zakończyła się batalia z 8 lutego tego roku.

Tym razem jednak stawką będzie gra o awans do 1/4 finału Ligi Mistrzów. Real podejdzie do potyczki po wyeliminowaniu w fazie play -off Manchesteru City. Z kolei Atletico zapewniło sobie grę w marcowych meczach elitarnych rozgrywek dzięki zajęciu pozycji w TOP 8 fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Niestety dla wtorkowej potyczki oba zespoły podejdą do niego osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić Dani Carvajal, Eder Militao, Dani Ceballos, Jesus Vallejo czy Jude Bellingham. Z kolei u gości zabraknie Koke.

Królewscy z Los Colchoneros w dziewięciu ostatnich potyczkach w roli gospodarza, licząc wszystkie rozgrywki, wygrał sześć razy. Z kolei w trzech potyczkach remisował.

Liga Mistrzów. Składy na mecz Real Madryt – Atletico Madryt

Real: Courtois – Mendy, Rudiger, Asencio, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo, Mbappe

Atletico: Oblak – Gaian, Lenglet, Gimenez, Llorente, Lino, De Paul, Barrios, Simeone, Griezmann, Alvarez.

