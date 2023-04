PressFocus Na zdjęciu: Rodri

Wtorkowe starcie Manchesteru City z Bayernem Monachium było największym hitem ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Obywatele lepiej rozpoczęli ten mecz. Przed upływem pół godziny udało im się wyjść na prowadzenie

Pięknym trafieniem z dystansu popisał się Rodri. Dla defensywnego pomocnika to pierwszy gol w tym sezonie Ligi Mistrzów

Rodri znalazł klucz do sejfu Bayernu Monachium. Efektowny gol Hiszpana

Tuż po losowaniu par ćwierćfinałowych każdy fan ostrzył sobie zęby na starcie pomiędzy Manchesterem City a Bayernem Monachium. We wtorkowy wieczór rozpoczął się pierwszy z meczów.

W Anglii gospodarze wyglądali lepiej na początku spotkania, ale nie potrafili na poważnie zagrozić Yannowi Sommerowi. To zmieniło się w 27. minucie. Rodri najpierw sprytnie zwiódł Jamala Musialę, a następnie huknął ze sporego dystansu i – jak się okazało – nie do obrony dla szwajcarskiego bramkarza Die Roten. Dla Hiszpana to pierwszy gol w tym sezonie Ligi Mistrzów, a trzeci, licząc wszystkie rozgrywki.

Spotkanie pomiędzy Manchesterem City a Bayernem Monachium wciąż trwa.

