Real Madryt w tarapatach przed meczem z Olympiakosem. Kolejny uraz

11:57, 25. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  The Athletic

Real Madryt znów ma poważne problemy kadrowe. Po tym jak Thibaut Courtois wypadł z powodu grypy żołądkowej, kontuzji doznał także Dean Huijsen. Hiszpan przejdzie badania medyczne, które mają określić stopień urazu, poinformował The Athletic.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Huijsen niepewny występu przeciwko Olympiakosowi

Dean Huijsen zakończył weekendowy mecz z Elche z bólem mięśniowym, a jego występ w środowym starciu z Olympiakosem stoi pod dużym znakiem zapytania. To fatalna wiadomość dla Xabiego Alonso, który już wcześniej stracił Edera Militao, Antonio Rudigera i Davida Alabę, czyli wszystkich podstawowych środkowych obrońców.

Jeśli 19-letni Hiszpan nie będzie gotowy na wyjazd do Aten, jedynym zdrowym stoperem pozostanie Raul Asencio. Szkoleniowiec Realu może być zmuszony do improwizacji. Możliwe, że w środku obrony zagra w takiej sytuacji Aurelien Tchouameni, a alternatywą jest przesunięcie Ferlanda Mendy’ego, którego Alonso testował ostatnio na tej pozycji. Finalnie, wszystko, co wymyśli szkoleniowiec Królewskich będzie wielkim testem formacji defensywnej.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Punkty uciekają, eksperymenty trwają. Real wskazał, kto nadal liderem projektu
Florentino Perez
Real Madryt wybrał pierwszy transfer w 2026 roku! Wszystko jasne
Xabi Alonso
Real Madryt wybrał już następcę Alonso. Perez powiedział „tak”

Dla Królewskich to kolejny cios w kluczowym momencie sezonu. Zespół nie wygrał żadnego z trzech ostatnich spotkań, a presja na Alonso rośnie. Brak stabilności w defensywie stał się jednym z głównych problemów Królewskich. Media już spekulują, że brak zwycięstw w dwóch kolejnych spotkaniach może przesądzić o przyszłości Hiszpana na ławce trenerskiej Los Blancos.

Huijsen już wcześniej miał problemy z pachwiną i opuścił z tego powodu zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. Jeśli uraz się odnowił, jego przerwa w grze może potrwać dłużej, niż Real może sobie na to pozwolić w obecnej sytuacji kadrowej.