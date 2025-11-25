Real Madryt w tarapatach przed meczem z Olympiakosem. Kolejny uraz

Real Madryt znów ma poważne problemy kadrowe. Po tym jak Thibaut Courtois wypadł z powodu grypy żołądkowej, kontuzji doznał także Dean Huijsen. Hiszpan przejdzie badania medyczne, które mają określić stopień urazu, poinformował The Athletic.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Huijsen niepewny występu przeciwko Olympiakosowi

Dean Huijsen zakończył weekendowy mecz z Elche z bólem mięśniowym, a jego występ w środowym starciu z Olympiakosem stoi pod dużym znakiem zapytania. To fatalna wiadomość dla Xabiego Alonso, który już wcześniej stracił Edera Militao, Antonio Rudigera i Davida Alabę, czyli wszystkich podstawowych środkowych obrońców.

Jeśli 19-letni Hiszpan nie będzie gotowy na wyjazd do Aten, jedynym zdrowym stoperem pozostanie Raul Asencio. Szkoleniowiec Realu może być zmuszony do improwizacji. Możliwe, że w środku obrony zagra w takiej sytuacji Aurelien Tchouameni, a alternatywą jest przesunięcie Ferlanda Mendy’ego, którego Alonso testował ostatnio na tej pozycji. Finalnie, wszystko, co wymyśli szkoleniowiec Królewskich będzie wielkim testem formacji defensywnej.

Dla Królewskich to kolejny cios w kluczowym momencie sezonu. Zespół nie wygrał żadnego z trzech ostatnich spotkań, a presja na Alonso rośnie. Brak stabilności w defensywie stał się jednym z głównych problemów Królewskich. Media już spekulują, że brak zwycięstw w dwóch kolejnych spotkaniach może przesądzić o przyszłości Hiszpana na ławce trenerskiej Los Blancos.

Huijsen już wcześniej miał problemy z pachwiną i opuścił z tego powodu zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. Jeśli uraz się odnowił, jego przerwa w grze może potrwać dłużej, niż Real może sobie na to pozwolić w obecnej sytuacji kadrowej.