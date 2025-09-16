Pech gwiazdora Realu. Opuścił boisko z kontuzją

Real Madryt w 5. minucie meczu dokonał wymuszonej zmiany. Trent Alexander-Arnold nie był w stanie kontynuować gry. Gwiazdor Królewskich nabawił się urazu.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Alexander-Arnold zmieniony. Kontuzja gwiazdora

Real Madryt inauguruje zmagania w fazie ligowej Ligi Mistrzów wtorkowym meczem na Santiago Bernabeu. Mierzy się z Marsylią, która liczy, że zdoła sprawić sensację. Xabi Alonso zaskoczył przy ustalaniu wyjściowej jedenastki, sadzając na ławce rezerwowych Viniciusa Juniora.

Już w 5. minucie spotkania trener Królewskich zmuszony był do przeprowadzenia pierwszej zmiany. Problemy zdrowotne zasygnalizował Trent Alexander-Arnold, który padł na murawę i trzymał się za udo. Nie był w stanie kontynuować gry, więc na boisku w jego miejsce zameldował się Dani Carvajal.

Gwiazdor przedwcześnie zakończył więc debiutancki mecz dla hiszpańskiego giganta w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Trent Alexander-Arnold appeared to pull his hamstring just three minutes into Real Madrid's opening Champions League match 💔 pic.twitter.com/EIXIFwxYC8 — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 16, 2025

To pechowa sytuacja dla Alexandra-Arnolda, który nie ma jeszcze pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce Realu. Tym razem Alonso postawił właśnie na niego, ale dobrze dysponowany jest również Carvajal, który gra w lidze naprzemiennie. Jeśli Anglik wypadnie na dłużej, doświadczony defensor może ugruntować sobie pozycję w składzie i nie oddać jej nawet do końca sezonu. W temacie stanu zdrowia Alexandra-Arnolda Królewscy na pewno przedstawią oficjalne komunikaty.