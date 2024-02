Real Madryt wraca do walki o Ligę Mistrzów. Składy na mecz z RB Lipsk

Już we wtorek swoje zmagania w fazie pucharowej rozpocznie jeden z faworytów tegorocznej Ligi Mistrzów, Real Madryt. Znamy już wyjściowe składy na spotkanie pomiędzy RB Lipsk a Królewskimi.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Vinicius

We wtorek rozpoczyna się faza pucharowa tej edycji Ligi Mistrzów

Znamy już wyjściowe składy na spotkanie RB Lipsk – Real Madryt

Początek starcia już o godzinie 21:00

RB Lipsk – Real Madryt: wyjściowe składy

Już we wtorek wracają najlepsze rozgrywki klubowe na świecie. W walce o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów zmierzą się zespoły RB Lipsk oraz Realu Madryt. Rzecz jasna, faworytami dwumeczu w 1/8 finału są Królewscy, którzy jednocześnie wymieniani są jako jedni z głównych kandydatów do wygrania całych rozgrywek. Poznaliśmy już wyjściowe składy na wtorkowe starcie.

W bramce Byków stanie Peter Gulacsi. Przed nim ujrzymy Mohameda Simakana, Williego Orbana, Lukasa Klostermanna i Davida Rauma. “Pięterko” wyżej wystąpią Benjamin Henrichs z Xaverem Schlagerem. O zdobycz bramkową spróbują zaś zadbać Xavi Simons, Dani Olmo, Lois Openda oraz Benjamin Sesko.

Między słupkami Królewskich swoją szansę otrzyma Andrij Łunin. W obliczu problemów zdrowotnych, Carlo Ancelotti postawił na defensywę w składzie: Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Aurelien Tchouameni i Ferland Mendy. Drugą linię stworzą Eduardo Camavinga, Fede Valverde oraz Toni Kroos. W ofensywie Viniciusa i Rodrygo wspierać będzie Brahim Diaz.

Wyjściowe składy na mecz RB Lipsk – Real Madryt:

RB Lipsk: Gulacsi – Simakan, Orban, Klostermann, Raum – Henrichs, Schlager – Simons, Olmo – Openda, Sesko

Real Madryt: Łunin – Carvajal, Nacho, Tchouameni, Mendy – Camavinga, Valverde, Kroos – Vinicius, Rodrygo, Diaz

Początek spotkania już o godzinie 21:00.

