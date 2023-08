IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Raków ma przewagę jednej bramki wywalczoną w pierwszym meczu

Medalikom do awansu wystarczy remis

Arsenić zapowiada walkę o zwycięstwo

Raków chce zwycięstwa w meczu z Karabachem

Raków Częstochowa wypracował skromną zaliczkę w pierwszym meczu pokonując Karabach przed własną publicznością 3:2. Medaliki prowadziły już 2:0, ale chwila dekoncentracji sprawiła, że Azerowie wyrównali. O zwycięstwie Rakowa w końcówce przesądził Kittel popisując się fenomenalnym uderzeniem zza pola karnego.

Raków do awansu potrzebuje remisu. Jednak wszyscy w klubie podkreślają, że pojechali do Azerbejdżanu po wygraną. – Nie ma nic lepszego dla nas piłkarzy niż środowy wieczór z Ligą Mistrzów. Jesteśmy szczęśliwi i gotowi, żeby jutro dać z siebie wszystko, by tutaj wygrać – mówił na konferencji prasowej Zoran Arsenić.

🗣️ Zoran Arsenić przed jutrzejszym spotkaniem z Qarabağ FK 👇



Zapis konferencji ▶️ https://t.co/X9CmU0RzX5#QARRCZ pic.twitter.com/3Btn7ADTfh — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) August 1, 2023

– Karabach pokazał w pierwszym meczu jakim jest zespołem, jak potrafi być groźny. Musimy być skoncentrowani przez cały mecz. Ich mocną stroną jest wysoka intensywność – dodał zawodnik Rakowa.

Początek meczu w środę o godzinie 18:00.

