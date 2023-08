IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Sonny Kittel

FK Karabach Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2023 08:43 .

Karabach – Raków, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa w środę będzie bronił zaliczki z pierwszego spotkania, w którym wygrał przed własną publicznością 3:2. Zespół Dawida Szwargi czeka jednak bardzo trudne zadanie, bowiem rywale są niezwykle skuteczni grając u siebie. Faworytem do wygranej w rewanżu jest Karabach, ale jesteśmy przekonani, że Raków zrobi wszystko, aby do Polski wracać z awansem. Mistrzowie Polski nie powinni ograniczać się tylko do bronienia dostępu do własnej bramki, ale szukać również okazji do zaskoczenia przeciwnika. My w tym meczu stawiamy, że zdobędą przynajmniej jednego gola, a taki zakład w Superbet można postawić po kursie 200.00. Szczegóły tej oferty znajdziesz poniżej. Nasz typ: gol Rakowa

Superbet *200.00 gol Rakowa Zagraj!

Kurs 200.00 na gola Rakowa z kodem GOAL

Czytelnicy goal.pl mogą skorzystać ze świetnej promocji na środowe spotkanie. Podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji w Superbet będziesz mógł postawić zakład na przynajmniej jednego gola Rakowa w meczu po kursie 200.00. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z oferty.

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL wyrażając zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty o wartości przynajmniej 50 zł Zagraj pierwszy kupon SOLO obejmujący zakład na gola Rakowa w wyjazdowym meczu z Karabachem (typ zakładu: Raków Cz. Strzeli Gola – tak lub Raków Cz. – Liczba Goli – powyżej 0.5) Minimalna stawka kuponu musi wynieść 2 zł W przypadku trafienia, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 400 zł

W regulaminie promocji znajdziesz informacje między innymi o wymaganym obrocie otrzymanym bonusem przed jego wypłatą.

Karabach – Raków, ostatnie wyniki

W ostatni weekend piłkarze Rakowa Częstochowa nie pojawili się na murawie. Ich ligowe spotkanie, z racji przygotowań do rewanżowego pojedynku z Karabachem zostało przełożone. Dla drużyny Dawida Szwargi była to więc okazja do regeneracji i spokojnego przygotowywania się do kolejnego wyzwania.

Zespół Karabachu również obecnie jest skupiony tylko i wyłącznie na rywalizacji w europejskich pucharach, bowiem ligowy sezon w Azerbejdżanie jeszcze się nie rozpoczął.

Karabach – Raków, historia

Ubiegłotygodniowa potyczka była pierwszym pojedynkiem tych zespołów w oficjalnym spotkaniu. Wcześniej obie drużyny spotkały się na początku tego roku w towarzyskim meczu, który pewnie 3:0 wygrał Raków.

Częstochowianie mogą w rewanżu spodziewać się bardzo ciężkich warunków. W przeszłości o tym, jak trudny jest to teren przekonały się inne polskie drużyny – Wisła Kraków, Piast Gliwice, Legia Warszawa i Lech Poznań. Żadnemu z tych zespołów nie udało się wyjść zwycięsko z dwumeczu.

Karabach – Raków, kursy bukmacherskie

Karabach Agdam jest bardzo mocny przed własną publiczności i ma to również swoje odzwierciedlenie w kursach oferowanych przez bukmacherów na środowe spotkanie. Według nich to gospodarze są faworytem do wygranej. Kursy na zwycięstwo Rakowa sięgają obecnie 3.80. Przy okazji tego meczu warto jednak zwrócić uwagę na promocję Superbet, dzięki której można postawić na przynajmniej jednego gola mistrzów Polski po kursie 200.00. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz powyżej.

Karabach – Raków, kto wygra?

Kto awansuje do kolejnej rundy? Karabach 67% Raków 33% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Karabach

Raków

Karabach – Raków, przewidywane składy

W składzie Rakowa na rewanżowe spotkanie nie należy spodziewać się rewolucji, ale możliwe są drobne roszady. Kandydatem do gry od pierwszej minuty jest Sonny Kittel, który przed tygodniem zdobył zwycięskiego gola.

Karabach: Mahammadilyev – Vesović, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev – Leandro Andrade, Julio Romao, Janković, Benzia, Zoubir – Xhixha

Raków: Kovacević – Svarnas, Arsenić, Rundić – Tudor, Papanikolaou, Lederman, Kittel, Yeboah – Zwoliński

Karabach – Raków, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, w którym Karabach Agdam zmierzy się z Rakowem, rozegrane zostanie w środę (2 sierpnia) o godzinie 18:00 czasu polskiego. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.