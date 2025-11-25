Luis Enrique przed hitem z Tottenhamem. Padły mocne deklaracje

Paris Saint-Germain rozegra w środę kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów, mierząc się w roli gospodarza z Tottenhamem Hotspur. Przed tym starciem kilka zdań wyraził Luis Enrique.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique przed spotkaniem PSG – Tottenham

Paris Saint-Germain w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów rozegrało jak na razie cztery spotkania, notując w nich trzy zwycięstwa i remis. Aktualnie w tabeli plasuje się na piątej pozycji z dziewięcioma punktami. Przed rywalizacją z Tottenhamem Hotspur swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec giganta Ligue 1.

– Trenowanie jest łatwiejsze; nie trzeba dużo mówić, bo czujesz, że to zupełnie inne mecze i inna rywalizacja. To nasz turniej, jesteśmy obrońcami tytułu i chcemy to utrzymać – mówił Luis Enrique na przedmeczowej konferencji prasowej cytowanej przez RMC Sport.

– Tottenham zaliczył bardzo dobry początek sezonu, jak dotąd niepokonany w Lidze Mistrzów. Większość ich zawodników jest na zgrupowaniu reprezentacji. To silna drużyna, a mecz nie będzie przypominał Superpucharu Europy. Chcemy dominować. Będzie ciężko, ale gramy na Parc des Princes – zaznaczył Hiszpan.

Środowa potyczka zacznie się o godzinie 21:00. Paryżanie przystąpią do niej po wygranej nad Le Havre (3:0). Z kolei The Spurs ulegli Arsenalowi w roli gościa (1:4).

PSG z Tottenhamem zmierzy się po raz pierwszy od sierpnia tego roku. Wówczas lepsza była francuska ekipa, która wygrała w konkursie rzutów karnych 4:3, podczas gdy w podstawowym czasie rywalizacji miał miejsce remis (2:2). Wcześniej obie ekipy grały ze sobą w ICC w 2017 roku. Wówczas lepsza była drużyna z Premier League (4:2).

Czytaj więcej: Punkty uciekają, eksperymenty trwają. Real wskazał, kto nadal liderem projektu