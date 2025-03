PSG dominowało, Liverpool strzelił. Sensacja na Parc des Princes [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nuno Mendes i Mohamed Salah

Paryżanie bili głową w mur. Końcówka należała do Liverpoolu

W środowy wieczór byliśmy świadkami pierwszego spotkania między Paris Saint-Germain a Liverpoolem w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ten dwumecz jest uważany przez kibiców za najciekawszą rywalizację tej fazy prestiżowych rozgrywek. Dzisiejszy pojedynek zdecydowanie lepiej rozpoczęli podopieczni Luisa Enrique, którzy pełnili rolę gospodarza. W 16. minucie bliski zdobycia bramki był Joao Neves, a dosłownie cztery minuty później Khvicha Kvaratskhelia umieścił piłkę w siatkę. Radość gruzińskiego skrzydłowego nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ sędzia odgwizdał spalonego.

Kolejne minuty również należały do paryskiego giganta – okazje wypracowali sobie Ousmane Dembele, Bradley Barcola oraz ponownie próbował wyżej wspomniany Khvicha Kvaratskhelia, który był jednym z najlepszych zawodników na murawie. W międzyczasie sporo szczęścia miał Ibrahima Konate, który mógł wylecieć z boiska z powodu czerwonej kartki, lecz arbiter podjął kontrowersyjną decyzję. Po zmianie stron także działo się dużo, PSG nadal prowadziło grę, ale… do siatki ostatecznie trafili goście. W 87. minucie zwycięstwo ekipie The Reds zapewnił Harvey Elliott.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋! 𝐇𝐀𝐑𝐕𝐄𝐘 𝐄𝐋𝐋𝐈𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐓𝐓! 🔥🔥 WEJŚCIE SMOKA! 🐲



Liverpool prowadzi w Paryżu! 😳



📺 Transmisja meczu w CANAL+ 360 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/XMypDpGfrt — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 5, 2025

Koniec końców Liverpool pokonał Paris Saint-Germain 1:0, co jest nie lada sensacją, patrząc na przebieg tego meczu. Drużyna Arne Slota jest więc w świetnej sytuacji przed rewanżem na Anfield Road, który odbędzie się już we wtorek, 4 marca o godzinie 21:00.

PSG – Liverpool 0:1 (0:0)

0:1 Harvey Elliott 87′