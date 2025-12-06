Paris Saint-Germain bez jednego zawodnika. UEFA zawiesiła go w Lidze Mistrzów

12:57, 6. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  UEFA

Lucas Hernandez nie zagra już w fazie ligowej Ligi Mistrzów. UEFA nałożyła na niego karę zawieszenia na trzy mecze. Jest to efekt czerwonej kartki w spotkaniu z Tottenhamem.

Luis Enrique
Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Lucas Hernandez zawieszony na trzy mecze w Lidze Mistrzów

Paris Saint-Germain walczy o zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Po 5. kolejkach zajmują 2. miejsce ze stratą tylko trzech punktów do Arsenalu. Do końca pierwszego etapu pozostały im trzy mecze z Athletic Bilbao, Sportingiem CP i Newcastle. Okazuje się, że w ostatnich decydujących meczach Luis Enrique nie będzie mógł skorzystać z jednego zawodnika, który został zawieszony.

Komisja Dyscyplinarna UEFA postanowiła zawiesić Lucasa Hernandeza. Francuz nie zagra w pozostałych trzech meczach. Jest to efekt czerwonej kartki, jaką zobaczył w starciu z Tottenhamem. W doliczonym czasie gry wyleciał z boiska za uderzenie łokciem rywala.

Lucas Hernandez nie należy do zawodników wyjściowej jedenastki. W tym sezonie gra rzadko, ale biorąc pod uwagę problemy kadrowe PSG jego zawieszenie to duży cios dla sztabu szkoleniowego. Łącznie 29-latek wystąpił jak dotąd w 12 meczach.

Hernandez jest związany z PSG od lipca 2023 roku. Zanim trafił do Paryża, przez cztery lata grał w Bayernie Monachium, który zarobił na nim 45 milionów euro. Jego brat – Theo Hernandez – latem zdecydował się wyjechać z Europy, wybierając ofertę Al-Hilal w Saudi Pro League. Na swoim koncie ma również 40 występów w reprezentacji Francji, z którą zdobył tytuł mistrza świata w 2018 roku.

