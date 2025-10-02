Liga Mistrzów ma za sobą dopiero dwie kolejki. Jednak na podstawie dotychczasowych wyników Opta wskazuje drużynę, która ma największe szanse na ostateczny sukces. To nowy faworyt.

Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów UEFA

Liga Mistrzów: ekipa z Premier League deklasuje rywali

Za nami dwie kolejki zmagań w fazie ligowej elitarnych rozgrywek. Sześć drużyn może pochwalić się kompletem punktów. To Bayern Monachium, lider tabeli, Real Madryt, Paris Saint-Germain, Inter, Arsenal i Karabach Agdam. W tym gronie znajduje się zespół, dla którego Liga Mistrzów będzie trwała aż do 30 maja 2026 roku. Przynajmniej to sugeruje Opta.

Zgodnie z wyliczeniami popularnego portalu statystycznego, właśnie pojawił się nowy faworyt do zwycięstwa. Co ciekawe, nie jest to żadna z drużyn z obecnego podium. Kto wyprzedził Bawarczyków, Królewskich i obrońców tytułu? To Arsenal. Wicemistrzowie Anglii mogą pochwalić się bilansem bramkowym 4:0.

Kanonierzy rozpoczęli rywalizację w LM od zwycięstwa 2:0 z Athletikiem Bilbao, a później strzelili dwa gole Olympiakosowi Pireus. Chociaż obecnie The Gunners zajmują 5. miejsce w tabeli fazy ligowej, to Opta widzi w nich ekipę z największą szansą na triumf w tej edycji. Wynosi ona 18,09%.

W przypadku Liverpoolu kształtuje się ona na poziomie bliskim 15% (14,70%), natomiast PSG 14% (13,96%). Manchester City i Bayern mają po 10% (odpowiednio 9,71% i 9,50%), Barcelona 8% (8,25%), natomiast Real zaledwie 5% (4,94%).

Absolutnie żadnych szans na zwycięstwo nie ma pięć zespołów. To Krabach, Olympiakos, Pafos, Ajax i Kajrat. W ich przypadku wynoszą one dokładnie 0,00%.