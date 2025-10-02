Nowy faworyt do zwycięstwa w LM. Wyprzedził Bayern, Real i PSG

15:00, 2. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Opta Analyst

Liga Mistrzów ma za sobą dopiero dwie kolejki. Jednak na podstawie dotychczasowych wyników Opta wskazuje drużynę, która ma największe szanse na ostateczny sukces. To nowy faworyt.

Liga Mistrzów UEFA
Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów UEFA

Liga Mistrzów: ekipa z Premier League deklasuje rywali

Za nami dwie kolejki zmagań w fazie ligowej elitarnych rozgrywek. Sześć drużyn może pochwalić się kompletem punktów. To Bayern Monachium, lider tabeli, Real Madryt, Paris Saint-Germain, Inter, Arsenal i Karabach Agdam. W tym gronie znajduje się zespół, dla którego Liga Mistrzów będzie trwała aż do 30 maja 2026 roku. Przynajmniej to sugeruje Opta.

Zgodnie z wyliczeniami popularnego portalu statystycznego, właśnie pojawił się nowy faworyt do zwycięstwa. Co ciekawe, nie jest to żadna z drużyn z obecnego podium. Kto wyprzedził Bawarczyków, Królewskich i obrońców tytułu? To Arsenal. Wicemistrzowie Anglii mogą pochwalić się bilansem bramkowym 4:0.

Kanonierzy rozpoczęli rywalizację w LM od zwycięstwa 2:0 z Athletikiem Bilbao, a później strzelili dwa gole Olympiakosowi Pireus. Chociaż obecnie The Gunners zajmują 5. miejsce w tabeli fazy ligowej, to Opta widzi w nich ekipę z największą szansą na triumf w tej edycji. Wynosi ona 18,09%.

W przypadku Liverpoolu kształtuje się ona na poziomie bliskim 15% (14,70%), natomiast PSG 14% (13,96%). Manchester City i Bayern mają po 10% (odpowiednio 9,71% i 9,50%), Barcelona 8% (8,25%), natomiast Real zaledwie 5% (4,94%).

Absolutnie żadnych szans na zwycięstwo nie ma pięć zespołów. To Krabach, Olympiakos, Pafos, Ajax i Kajrat. W ich przypadku wynoszą one dokładnie 0,00%.

