Mbappe wskazał problem Realu Madryt i zwrócił się do kibiców

07:26, 29. stycznia 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  fotball-espana.net

Kylian Mbappe nie unikał rozmów z dziennikarzami po klęsce Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Francuz wskazał główny problem Królewskich.

Kylian Mbappe
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe: to nie jest drużyna mistrzowska

Real przegrał w Lizbonie 2:4 i zakończył fazę ligową w sposób daleki od oczekiwań. Po meczu Mbappe zatrzymał się w strefie mieszanej i jasno wskazał, co jego zdaniem nie działa.

Nie mam jasnego wyjaśnienia. Nie mamy ciągłości w grze, to problem, który musimy rozwiązać. Nie możemy być dobrzy tylko co drugi dzień, to nie jest drużyna mistrzowska – powiedział Francuz.

Napastnik nie ukrywał frustracji stylem gry Królewskich. Zaznaczył, że problem jest szerszy niż jeden element.

Zagraliśmy fatalnie… Czwarty gol już nic nie zmieniał, to trochę wstydliwe. Brakuje nam po trochu wszystkiego. To nie tylko kwestia nastawienia albo tylko piłkarska sprawa. To problem ogólny, a w Lidze Mistrzów każdy detal ma znaczenie – ocenił.

Mbappe podkreślił też, że pozycja Realu w tabeli nie jest przypadkowa.

Zasługujemy na miejsce, w którym jesteśmy – przyznał.

Mimo ostrej oceny drużyny, gwiazdor zaapelował do kibiców przed kolejnym spotkaniem ligowym.

Proszę Bernabeu, żeby przyszło z chęcią wspierania zespołu. Nie odpadliśmy, a w lidze jesteśmy w dobrej serii. Jeśli stadion będzie z nami, zagramy w niedzielę dobry mecz – dodał.

