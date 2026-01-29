Mbappe wskazał problem Realu Madryt i zwrócił się do kibiców

Kylian Mbappe nie unikał rozmów z dziennikarzami po klęsce Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Francuz wskazał główny problem Królewskich.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe: to nie jest drużyna mistrzowska

Real przegrał w Lizbonie 2:4 i zakończył fazę ligową w sposób daleki od oczekiwań. Po meczu Mbappe zatrzymał się w strefie mieszanej i jasno wskazał, co jego zdaniem nie działa.

– Nie mam jasnego wyjaśnienia. Nie mamy ciągłości w grze, to problem, który musimy rozwiązać. Nie możemy być dobrzy tylko co drugi dzień, to nie jest drużyna mistrzowska – powiedział Francuz.

Napastnik nie ukrywał frustracji stylem gry Królewskich. Zaznaczył, że problem jest szerszy niż jeden element.

– Zagraliśmy fatalnie… Czwarty gol już nic nie zmieniał, to trochę wstydliwe. Brakuje nam po trochu wszystkiego. To nie tylko kwestia nastawienia albo tylko piłkarska sprawa. To problem ogólny, a w Lidze Mistrzów każdy detal ma znaczenie – ocenił.

Mbappe podkreślił też, że pozycja Realu w tabeli nie jest przypadkowa.

– Zasługujemy na miejsce, w którym jesteśmy – przyznał.

Mimo ostrej oceny drużyny, gwiazdor zaapelował do kibiców przed kolejnym spotkaniem ligowym.

– Proszę Bernabeu, żeby przyszło z chęcią wspierania zespołu. Nie odpadliśmy, a w lidze jesteśmy w dobrej serii. Jeśli stadion będzie z nami, zagramy w niedzielę dobry mecz – dodał.