Liga Mistrzów: środowe wyniki 4. kolejki. Blisko sensacji w meczu Barcelony

W środę zakończyły się mecze 4. kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona zremisowała z Club Brugge w Belgii, natomiast Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Kajrat Ałmaty.

Wyniki środowych meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów

Środowy wieczór przyniósł wiele emocji fanom Ligi Mistrzów, a w szczególności polskim kibicom. Największym wydarzeniem dnia był mecz pomiędzy Club Brugge a Barceloną, w którym w wyjściowym składzie katalońskiego giganta pojawił się Wojciech Szczęsny, natomiast Robert Lewandowski rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Katalończycy zremisowała w Belgii (3:3).

Dzień rozpoczął się jednak od dużej niespodzianki. Chelsea zremisowała z Karabachem Agdam (2:2), w którego barwach w bramce wystąpił Mateusz Kochalski. Anglicy mieli przewagę przez większość meczu, ale nie zdołali przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść.

Kolejną sensacją okazał się mecz na Cyprze. Pafos po raz pierwszy wygrał spotkanie w Lidze Mistrzów, pokonując Villarreal (1:0). Manchester City odniósł pewne zwycięstwo nad Borussią Dortmund (4:1) na Etihad Stadium. Po trzecią wygraną w Lidze Mistrzów sięgnęli piłkarze Newcastle United, ogrywając na St. James’ Park Athletic Bilbao (2:0).

Środowe wyniki Ligi Mistrzów:

Karabach Agdam – Chelsea 2:2 (2:1)

Pafos – Villarreal 1:0 (0:0)

Club Brugge – FC Barcelona 3:3 (2:1)

Manchester City – Borussia Dortmund 4:1 (2:0)

Inter – Kajrat Ałmaty 2:1 (1:0)

Newcastle United – Athletic Bilbao 2:0 (1:0)

Ajax Amsterdam – Galatasaray Stambuł 0:3 (0:0)

Benfica Lizbona – Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Olympique Marsylia – Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)