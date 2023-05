IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Inter Mediolan

Inter rozgrywa znakomity sezon w Lidze Mistrzów

Nerazzurri są bliscy awansu do wielkiego finału

Media wyliczają, ile Włosi zarobili z tytułu sprzedaży biletów na mecze Champions League

Rekordowe wpływy do kasy klubowej Interu

Inter Mediolan znakomicie sobie radzi w tej edycji Ligi Mistrzów. Najpierw przebrnął przez trudną grupę z Bayernem i Barceloną, a następnie wyeliminował Porto i Benficę w fazie pucharowej. Teraz jest bliski awansu do wielkiego finału po tym, jak w pierwszym półfinale pokonał Milan 2:0.

To żadne zaskoczenie, że na rewanżowy pojedynek na San Siro obejrzy komplet, ponad 75 tysięcy widzów. Wrażenie robi natomiast kwota, jaką zarobi na tym spotkaniu Inter jedynie ze sprzedaży wejściówek. Według La Gazzetty dello Sport będzie to dwanaście milionów euro. To o około dwa miliony więcej niż zainkasował AC Milan przed tygodniem. Ma to związek z droższymi cenami biletów na mecze nerazzurrich w roli gospodarza.

Jak wyliczają włoscy dziennikarze, łącznie Inter Mediolan z samej sprzedaży biletów na mecze Ligi Mistrzów w obecnym sezonie zarobił ponad 80 mln euro.

Początek rewanżowego spotkania Inter – AC Milan we wtorek, 16 maja, o godzinie 21:00.

