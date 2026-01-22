Lewandowski wśród legend. Niesamowity wyczyn w Lidze Mistrzów

Robert Lewandowski zdobył bramkę w meczu ze Slavią Praga. Tym samym zanotował 15. z rzędu sezon w Lidze Mistrzów z co najmniej jednym golem. Lepsi od niego są tylko Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Karim Benzema.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

15. sezon z rzędu z golem w Lidze Mistrzów – Lewandowski w elitarnym gronie

Robert Lewandowski, choć ma na karku już 37 lat wciąż jest uznawany za jednego z najlepszych napastników na świecie. Podczas ostatniego meczu Slavia Praga – FC Barcelona reprezentant Polski zdobył pierwszego gola w tym sezonie Ligi Mistrzów. Jednocześnie zapisał się w historii rozgrywek, stając się jednym z zawodników, którzy trafiali do siatki w największej liczbie edycji.

Lewandowski strzelał minimum jednego gola w Lidze Mistrzów przez 15 sezonów z rzędu. Po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w sezonie 2011/2012. Więcej od niego ma tylko Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Karim Benzema.

Co ciekawe, Lewandowski z całej czwórki jest jedynym piłkarzem, który regularnie gra w Lidze Mistrzów. Pozostali od dawna nie mieli okazji, aby wystąpić w europejskich pucharach. Benzema i Messi ostatni raz zagrali w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/2023, a Ronaldo w kampanii 2021/2022. Warto dodać, że w klasyfikacji strzelców wszech czasów Polak zajmuje 3. miejsce za Messim i Ronaldo.

Lewandowski rozegrał aż 139 meczów w Lidze Mistrzów. Łącznie zdobył 106 goli, a jeszcze w tym sezonie może poprawić wynik. Nie wiadomo, czy nie rozgrywa właśnie ostatniego sezonu w europejskich pucharach. Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną. Napastnikiem interesują się m.in. kluby z Arabii Saudyjskiej.